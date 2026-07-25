Эндокринолог назвала лучшие продукты для ужина
Эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Виктория Садовская рассказала россиянам, что лучше есть на ужин для хорошего самочувствия. Об этом пишет «Лента.ру».
Ужин должен включать овощи, зелень, продукты из цельного зерна, такие как каши и хлеб из муки грубого помола, а также бобовые, орехи, рыбу или птицу и растительные масла. Врач рекомендует ограничить потребление красного мяса, ультрапереработанных продуктов, включая фастфуд, чипсы, сосиски, сахар и изделия из рафинированной муки.
Доктор советует следовать принципу гарвардской тарелки, разделив тарелку на четыре части. Половина тарелки должна быть занята овощами, фруктами, ягодами и зеленью, четверть — источниками белка, такими как фасоль, чечевица, индейка, и еще четверть — сложными углеводами.
По ее словам, важно контролировать калорийность ужина, чтобы он был питательным, но не вызывал чувства тяжести. Вечерний прием пищи должен быть менее объемным, чем завтрак или обед. Переедание вечером повышает риск ожирения и метаболических нарушений, предупреждает Садовская.
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