Эндокринолог назвала лучшие продукты для ужина

25 июля 2026, 18:59

Эндокринолог Садовская посоветовала ограничить красное мясо в меню ужина

Фото: iStock/Muratani

Эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Виктория Садовская рассказала россиянам, что лучше есть на ужин для хорошего самочувствия. Об этом пишет «Лента.ру».