Россиян предупредили о скрытых угрозах регулярных шашлыков для сосудов

25 июля 2026, 16:21

Диетолог Дианова: Еженедельное употребление шашлыков разрушает сосуды

Фото: iStock/Sviatlana Zhornava

Если есть шашлыки каждую неделю, могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщила диетолог-гастроэнтеролог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова, передает «Лента.ру».