Россиян предупредили о скрытых угрозах регулярных шашлыков для сосудов
Если есть шашлыки каждую неделю, могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщила диетолог-гастроэнтеролог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова, передает «Лента.ру».
По ее словам, в общественном сознании шашлык считается здоровой альтернативой фастфуду. Однако свинина (особенно корейка), баранина и мраморная говядина богаты насыщенными жирами. При регулярном употреблении, например, каждую неделю, эти жиры могут негативно сказаться на здоровье, предупреждает Дианова.
Врач объяснила, что избыток красного мяса делает стенки сосудов менее эластичными и вызывает их хроническое воспаление, что может привести к скачкам артериального давления. Насыщенные жиры также стимулируют печень вырабатывать больше «плохого» холестерина, и при еженедельном употреблении шашлыков его уровень не успевает вернуться к норме. В результате холестерин начинает откладываться на стенках сосудов, что приводит к формированию атеросклеротических бляшек.
Согласно мнению эксперта, постоянное поступление животных жиров перегружает поджелудочную железу и желчный пузырь, что может вызвать ожирение печени, панкреатит и образование желчных камней. Кроме того, избыток жиров снижает чувствительность клеток к инсулину, повышая риск развития сахарного диабета второго типа, даже у людей без избыточного веса, подчеркнула диетолог.
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