Эндокринолог назвала неочевидную причину храпа у женщин

26 августа 2026, 09:18

Врач Тананакина: Спровоцировать храп у женщин может гормональная перестройка

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Храп не всегда возникает из-за травм дыхательных путей, апноэ сна или лишнего веса. Об этом сообщила эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина, передает «Лента.ру».