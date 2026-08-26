Эндокринолог назвала неочевидную причину храпа у женщин
Храп не всегда возникает из-за травм дыхательных путей, апноэ сна или лишнего веса. Об этом сообщила эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина, передает «Лента.ру».
Медик пояснила, что храп может быть вызван гормональными изменениями, такими как беременность, перименопауза или менопауза. По ее словам, у женщин эстроген поддерживает нормальный тонус мышц верхних дыхательных путей и препятствует избыточному накоплению жира в области шеи. Прогестерон, в свою очередь, стимулирует дыхательный центр, обеспечивая стабильное дыхание во время сна.
Однако, по мнению специалиста, на ночное дыхание влияют не только половые гормоны. Она подчеркнула, что некоторые эндокринные заболевания сами по себе увеличивают риск храпа. Например, при гипотиреозе мышцы теряют тонус, ткани отекают, а масса тела увеличивается, что приводит к сужению дыхательных путей.
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