Врач назвал главную опасность шашлыков
Эпидемиолог Азат Мухаметзянов рассказал, чем шашлыки могут навредить здоровью. Об этом пишет издание UfaTime.ru.
Мухаметзянов отметил, что при готовке шашлыка может выделяться бензапирен — вещество, которое признано сильным канцерогеном и увеличивает риск развития онкологических заболеваний. По словам специалиста, бензапирен образуется, когда жир с мяса капает на раскалённые угли. В результате этого процесса вещество поднимается вместе с дымом и оседает на поверхности мясных кусочков.
Для того чтобы минимизировать вред для здоровья, медик рекомендовал не допускать сильного обугливания жира во время приготовления шашлыка. Если же на мясе всё же образовались подгоревшие участки, Мухаметзянов советовал аккуратно их срезать.
Вместе с тем, эпидемиолог подчеркнул, что правильно приготовленный шашлык может быть полезным для организма. Он указал, что в шашлыке, приготовленном на углях, содержится меньше калорий, чем в блюде, обжаренном на масле. Также мясо является источником белка и аминокислот, необходимых для нормального функционирования организма, и способствует поддержанию уровня гемоглобина.
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