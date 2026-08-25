Врач назвал главную опасность шашлыков

25 августа 2026, 18:39

Врач Мухаметзянов: При жарке шашлыка образовывается канцероген бензапирен

Фото: iStock/Sviatlana Zhornava

Эпидемиолог Азат Мухаметзянов рассказал, чем шашлыки могут навредить здоровью. Об этом пишет издание UfaTime.ru.