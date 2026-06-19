Эндокринолог назвала неожиданные ежедневные привычки, из-за которых растет вес

19 июня 2026, 11:23

Эндокринолог Михалева: вес может расти из-за регулярных латте, смузи и соков

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Набор веса далеко не всегда связан с перееданием или отсутствием физических нагрузок. Об этом сообщила «Газете.Ru» диетолог, эндокринолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.