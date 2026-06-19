Эндокринолог назвала неожиданные ежедневные привычки, из-за которых растет вес
Набор веса далеко не всегда связан с перееданием или отсутствием физических нагрузок. Об этом сообщила «Газете.Ru» диетолог, эндокринолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.
Одной из распространённых вредных привычек является потребление так называемых жидких калорий. Большой латте, фруктовый смузи или стакан сока могут содержать столько же калорий, сколько и полноценный приём пищи, но чувство насыщения после них значительно слабее, отметила Михалева.
Врач подчеркнула, что еда перед экраном телевизора, компьютера или смартфона может стать ещё одним фактором риска. Во время просмотра сериала или использования социальных сетей внимание переключается с процесса приёма пищи на поступающую информацию. В таких условиях люди склонны съедать больше и хуже запоминают объём съеденного, объяснила эндокринолог. Кроме того, набор веса могут провоцировать так называемые полезные перекусы, заключила эксперт.
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