28 ноября 2026, 22:52

Диетолог Каминарская: крабовый салат не вреден из-за майонеза и углеводов

Фото: Istock/tasha_lyubina

Врач-эндокринолог и диетолог Юлия Каминарская заявила, что не стоит считать крабовый салат вредным из-за майонеза и углеводов.





В беседе с RT специалист заявила, что крабовые палочки содержат рыбный белок, хотя его количество сильно различается в зависимости от состава. Кукуруза и рис, по словам диетолога, тоже являются вполне полезными продуктами.

«Да, эти продукты содержат углеводы, но я бы не стала называть такое сочетание «углеводным ударом». Углеводы — это не что-то опасное, от чего организму нужно защищаться», — пояснила Каминарская.