28 ноября 2026, 21:08

Диетолог Каминарская: замена майонеза на лёгкий снижает калорийность салата

Фото: Istock/Evgeniy Lee

Врач-эндокринолог, диетолог и эксперт телеканала «Доктор» Юлия Каминарская рассказала, что в салатах обычный майонез можно заменить лёгким, чтобы снизить калорийность блюда.





В беседе с RT диетолог обратила внимание на калорийность майонезных салатов: в среднем она составляет 150–250 ккал на 100 г, хотя многое зависит от рецепта и количества соуса.

«Если человек мало двигается и регулярно ест большое количество калорийной пищи, это может способствовать увеличению массы тела», — предупредила Каминарская.

«Разрешённые к использованию пищевые добавки проходят оценку безопасности. Поэтому сам по себе более длинный состав не делает продукт вредным», — пояснила эксперт.