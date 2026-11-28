«Не полезнее»: Диетолог развеяла главный миф о лёгком майонезе
Диетолог Каминарская: замена майонеза на лёгкий снижает калорийность салата
Врач-эндокринолог, диетолог и эксперт телеканала «Доктор» Юлия Каминарская рассказала, что в салатах обычный майонез можно заменить лёгким, чтобы снизить калорийность блюда.
В беседе с RT диетолог обратила внимание на калорийность майонезных салатов: в среднем она составляет 150–250 ккал на 100 г, хотя многое зависит от рецепта и количества соуса.
«Если человек мало двигается и регулярно ест большое количество калорийной пищи, это может способствовать увеличению массы тела», — предупредила Каминарская.Врач посоветовала при желании заменить обычный майонез лёгким, чтобы снизить калорийность салатов. При этом она призвала не опасаться загустителей и других пищевых добавок в составе соуса.
«Разрешённые к использованию пищевые добавки проходят оценку безопасности. Поэтому сам по себе более длинный состав не делает продукт вредным», — пояснила эксперт.Впрочем, специалист подчеркнула: низкая калорийность лёгкого майонеза не делает его полезнее обычного.