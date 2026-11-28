Роскачество назвало три доступных овоща для восполнения дефицита витаминов зимой
В холодное время года организм особенно нуждается в поддержке витаминами, минералами и клетчаткой. Специалисты Роскачества рассказали, какие доступные овощи помогают восполнить дефицит полезных веществ и разнообразить зимнее меню.
Как сообщили RT представители ведомства, первое место заслуженно занимает белокочанная капуста.
«Этот овощ является одним из ценнейших источников витамина C, который играет ключевую роль в поддержке иммунитета, синтезе коллагена и защите клеток от окислительного стресса. Кроме того, капуста богата витамином K, фолатами и пищевыми волокнами, необходимыми для здоровья кишечника. Её можно употреблять в свежем виде, тушить, запекать или квасить», — отметили эксперты.Морковь ценят за бета-каротин, который организм превращает в витамин A. Этот нутриент поддерживает зрение, здоровье кожи и иммунитет. Свёкла содержит калий, фолиевую кислоту, клетчатку и антиоксиданты.
При этом специалисты советуют чередовать овощи разных видов и цветов. Сочетание свежих, термически обработанных и ферментированных плодов обеспечивает широкий спектр питательных веществ и помогает поддерживать сбалансированный рацион зимой.