28 ноября 2026, 20:31

Врач Каминарская: на Новый год необязательно готовить много майонезных салатов

Фото: Istock/DronG

Врач-эндокринолог и диетолог Юлия Каминарская заявила, что на Новый год необязательно готовить много майонезных салатов.





В беседе с RT Юлия рассказала, что праздничный стол можно разнообразить менее калорийными блюдами из овощей, мяса и рыбы.



Диетолог советует выбрать один-два любимых салата и приготовить их в небольшом количестве. Кроме того, она напомнила, что салаты с отварными овощами, яйцами, рыбой или мясом быстро портятся при комнатной температуре.

«Мне кажется не самой удачной традицией готовить тазик оливье, который потом несколько дней доедает вся семья. Лучше приготовить небольшое количество, хранить в холодильнике и не оставлять на столе на всю ночь», — пояснила эксперт.