Россиянам назвали самый полезный хлеб
Существует мнение, что хлеб негативно влияет на процессы пищеварения, а также способствует увеличению веса. Так ли это на самом деле, «Газете.Ru» сообщила врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Виктория Садовская.
По ее словам, хлеб является источником сложных углеводов, которые медленно усваиваются, обеспечивая организм энергией на длительное время. В его составе также присутствуют витамины группы В, важные для нормального функционирования нервной системы, и минералы, такие как магний и железо, поддерживающие здоровье сердечно-сосудистой системы и кроветворение.
Пищевая ценность этого продукта может варьироваться в зависимости от его сорта. Врач подчеркнула, что не весь хлеб одинаково полезен, и необходимо выбирать те виды, которые следует включать в рацион, а от каких лучше отказаться.
Цельнозерновой хлеб считается наиболее полезным, так как в муке для его приготовления сохраняются все части зерна. Он богат витаминами и клетчаткой, которая нормализует работу кишечника и создает длительное чувство сытости. При выборе цельнозернового хлеба важно внимательно изучить его состав, отметила Садовская.
Решение о том, какой хлеб выбрать — дрожжевой или бездрожжевой, в основном зависит от личных предпочтений. Дрожжи не влияют на набор веса, но у некоторых людей могут вызывать брожение в кишечнике, что сопровождается вздутием живота. Поэтому стоит учитывать свои ощущения, добавила эндокринолог.
Наименее полезными среди хлебобулочных изделий являются сладкие изделия, такие как выпечка, булочки и пирожки. Они содержат много сахара и жиров, что увеличивает их калорийность, заключила Садовская.
