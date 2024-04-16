Эндокринолог назвала самые вредные для человека продукты

В весенне-летний период дети начинают больше играть на улице, больше двигаться и рисковать. Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев рассказал, что должны знать родители о безопасном катании на велосипеде.