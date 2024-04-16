Эндокринолог назвала самые вредные для человека продукты

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Эндокринолог Амина Кущетерова призвала сократить употребление продуктов с большим содержанием добавленного сахара, насыщенных жиров и соли. В разговоре с РИА Новости эксперт также порекомендовала избегать спиртных напитков и табака для поддержания здоровья.
«При неконтролируемом употреблении определенных продуктов возрастает риск развития заболеваний и ухудшение качества жизни», — отметила Кущетерова.Врач пояснила, что нужно по максимуму снизить употребление кондитерских изделий, газировки, сиропов, мёда и фруктовых соков. Также, как утверждает эндокринолог, необходимо меньше есть соли. Рекомендуемое потребление для взрослого человека — пять грамм в сутки.
«Доказано, что употребление большого количества обработанного красного мяса (сосиски, колбасы, ветчина, мясные консервы) увеличивает риски развития рака кишечника. Рекомендуется максимально ограничить эти продукты в своем рационе», — добавила специалист.Помимо этого, алкоголь негативно влияет на состояние печени, поджелудочной железы и весь организм в целом.
Поэтому исключение вышеназванных продуктов из рациона необходимо для поддержания высокого качества здоровья, подытожила Кущетерова.
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