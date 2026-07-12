Колопроктолог назвал три основные причины развития геморроя

12 июля 2026, 15:52

Колопроктолог Долгопятов: Сидячая работа и запоры могут спровоцировать развитие геморроя

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Колопроктолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Долгопятов раскрыл три основные причины развития геморроя. Об этом пишет «Лента.ру».