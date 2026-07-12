Колопроктолог назвал три основные причины развития геморроя
Колопроктолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Долгопятов раскрыл три основные причины развития геморроя. Об этом пишет «Лента.ру».
Одной из причин возникновения геморроя, по мнению Долгопятова, является малоподвижный образ жизни. Он отметил, что длительное сидение приводит к замедлению кровотока в области малого таза, усилению венозного застоя и повышению давления в геморроидальных узлах. В результате сосуды хронически переполняются, что способствует их расширению и деформации.
Еще одним фактором, увеличивающим вероятность развития геморроя, могут стать хронические запоры и привычка тужиться при дефекации. Постоянное напряжение в процессе опорожнения кишечника травмирует сосуды, усугубляет застой крови и со временем может привести к увеличению геморроидальных узлов, кровотечениям и их выпадению. Долгопятов также упомянул менее очевидные причины, такие как длительное сидение на унитазе с телефоном, регулярное поднятие тяжестей и игнорирование первых позывов к дефекации.
Кроме того, геморрой может возникнуть из-за чрезмерных физических нагрузок, особенно связанных с поднятием тяжестей. Это вызывает резкие скачки давления в брюшной полости и венах малого таза, что приводит к перегрузке и дальнейшему растяжению уже ослабленных сосудов, добавил врач.
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