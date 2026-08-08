Эндокринолог высказался об употреблении кофе натощак
Врач-эндокринолог Владимир Майоров призвал россиян пересмотреть привычку пить кофе на голодный желудок. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам специалиста, хотя этот напиток сам по себе не является токсичным и зачастую не провоцирует серьезных сбоев в пищеварительной системе у здоровых людей, его употребление до завтрака может значительно усилить негативные побочные эффекты. Медик уточнил, что в группу риска входят пациенты с гастритоподобными симптомами, рефлюксной болезнью, повышенной тревожностью, расстройствами сна, высокой чувствительностью к кофеину или нестабильным уровнем глюкозы.
Майоров пояснил, что кофеин стимулирует выработку гастрина и соляной кислоты, а также влияет на моторику кишечника. В результате у восприимчивых людей даже одна чашка эспрессо до еды способна вызвать изжогу, кислую отрыжку, чувство тяжести, тошноту или болевые ощущения в эпигастральной области.
Кроме того, активация центральной нервной системы под действием кофеина, хотя и дает бодрящий эффект, у чувствительных лиц оборачивается тремором, приступами тревоги, тахикардией, излишней потливостью и внутренним напряжением. Эндокринолог также сослался на данные исследований, согласно которым крепкий черный кофе, выпитый натощак после неполноценного ночного отдыха, способен повысить гликемический ответ на последующий прием пищи почти наполовину — примерно на 50%.
Врач подчеркнул, что абсолютного запрета на утренний кофе до завтрака нет, однако людям с инсулинорезистентностью, преддиабетом, сахарным диабетом или выраженной послеобеденной сонливостью он рекомендовал сначала позавтракать, а уже затем наслаждаться напитком. Такой подход, по его мнению, поможет избежать резких колебаний сахара в крови.
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