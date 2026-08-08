Эндокринолог высказался об употреблении кофе натощак

08 августа 2026, 11:25

Эндокринолог Майоров объяснил, что не стоит пить кофе натощак

Фото: istockphoto/Olga Yastremska

Врач-эндокринолог Владимир Майоров призвал россиян пересмотреть привычку пить кофе на голодный желудок. Об этом пишет «Лента.ру».