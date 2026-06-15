Врач Симаков посоветовал не начинать день со сладкой булки
Нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков заявил, что универсального списка продуктов, запрещенных на завтрак, не существует. По его словам, многое зависит от того, как конкретный человек переносит пищу.
Врач отметил, что ориентироваться стоит не на советы из рекламы или интернета, а на реакцию организма. Он привел в пример кофе: для одного это обычный напиток, а у другого он может вызвать изжогу и дрожь.
Симаков советует воспринимать завтрак как полноценный прием пищи. По его мнению, утром лучше выбирать длинные углеводы, белок, немного жиров и, если возможно, овощи. Для такого приема пищи подойдут каша, яйца, творог, цельнозерновой хлеб, несладкий йогурт, крупы, сыр, рыба, овощи или паста из твердых сортов.
Эксперт в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что проблема чаще связана не с отдельным продуктом, а с перекосом в рационе. Если человек утром ест только сладкую булку, хлопья с сахаром или запивает еду сладким кофе, энергия быстро приходит и так же быстро уходит. После этого снова возникает голод, а еще могут появиться сонливость и раздражительность.
Специалист подчеркнул, что после завтрака не должно регулярно возникать тяжести, вздутия, жжения, урчания или слабости. В такой ситуации стоит пересмотреть рацион. Иногда помогает сократить сахар, добавить белок или уменьшить жирность пищи. Если симптомы сохраняются, он советует обратиться к врачу, поскольку причина может скрываться в рефлюксе, синдроме раздраженного кишечника, функциональной диспепсии или особенностях обмена кофеина.
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