Врач Симаков посоветовал не начинать день со сладкой булки

15 июня 2026, 08:43

Фото: iStock/Sabina Galja

Нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков заявил, что универсального списка продуктов, запрещенных на завтрак, не существует. По его словам, многое зависит от того, как конкретный человек переносит пищу.