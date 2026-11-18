Эндокринолог опровергла главный миф о сахарном диабете
Употребление сладостей нельзя считать главной причиной сахарного диабета. Об этом сообщила профессор кафедры эндокринологии РМАНПО Минздрава России Екатерина Шестакова, передает «Газета.Ru».
По ее словам, сахар сам по себе не является причиной диабета, но его избыточное потребление, особенно быстрых углеводов, может способствовать набору веса. Как утверждает врач, ожирение напрямую связано с риском развития диабета второго типа. Среди других факторов риска эндокринолог выделила генетическую предрасположенность и возраст старше 45 лет.
Для снижения вероятности заболевания диабетом, согласно мнению Шестаковой, следует ограничить употребление сладкой выпечки и жирной пищи. В качестве рекомендации она предложила следовать принципу тарелки, где половина блюда должна состоять из овощей, четверть — из гарнира, а еще четверть — из белкового продукта.
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