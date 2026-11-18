18 ноября 2026, 19:23

Профессор Шестакова: сладкое не считается прямой причиной диабета

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Употребление сладостей нельзя считать главной причиной сахарного диабета. Об этом сообщила профессор кафедры эндокринологии РМАНПО Минздрава России Екатерина Шестакова, передает «Газета.Ru».