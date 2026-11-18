18 ноября 2026, 18:56

Врач Хан: Колбаса и копчености повышают риск развития рака кишечника

Фото: iStock/lenakorzh

Врач общей практики Амир Хан заявил, что некоторые продукты при частом употреблении повышают риск рака кишечника. Об этом сообщает Daily Mirror.