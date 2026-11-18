Названы повышающие риск рака продукты
Врач общей практики Амир Хан заявил, что некоторые продукты при частом употреблении повышают риск рака кишечника. Об этом сообщает Daily Mirror.
По его словам, речь идет о колбасе, сосисках, вяленом мясе и прочих мясных деликатесах. Специалист пояснил, что в процессе их изготовления применяются нитриты и прочие консерванты. В человеческом организме эти вещества трансформируются в N-нитрозамины, которые могут увеличивать вероятность развития рака кишечника, поскольку они способны усиливать мутационные процессы, отметил врач.
Хан подчеркнул, что в идеале стоит полностью отказаться от употребления таких продуктов, однако на практике это может быть сложно и даже нежелательно. Поэтому врач рекомендовал ставить перед собой более достижимые цели. В частности, он предложил ограничиться употреблением мясных деликатесов не более одного раза в неделю.
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