18 ноября 2026, 18:36

Врач Маркова: Большинство случаев детского насморка не требует лекарств

Фото: iStock/dolgachov

Насморк у детей — одна из самых частых причин походов родителей с детьми к педиатру, но в этом не всегда есть смысл. Об этом сообщила педиатр, эксперт лаборатории «Гемотест» Ульяна Маркова, передает RT.