Педиатр раскрыла особенности лечения насморка у детей
Насморк у детей — одна из самых частых причин походов родителей с детьми к педиатру, но в этом не всегда есть смысл. Об этом сообщила педиатр, эксперт лаборатории «Гемотест» Ульяна Маркова, передает RT.
Специалист отметила, что родители часто беспокоятся, когда их ребенок испытывает затрудненное дыхание, однако не всегда необходимо лечить заложенность носа с помощью препаратов. По ее словам, острый насморк чаще всего возникает из-за вирусной инфекции. Слизистая оболочка реагирует на вирусы отеком и выработкой слизи, что является защитной реакцией организма: слизь содержит иммунные клетки, а движение ресничек помогает удалять чужеродные элементы, пояснила Маркова.
Она указала, что неосложненный насморк обычно длится от семи до десяти дней, в редких случаях — до двух недель. При обычном течении заболевания антибиотики не требуются, а капли следует применять с осторожностью. Рекомендуется использовать спреи с морской водой и поддерживать в помещении прохладный и влажный воздух.
Педиатр подчеркнула, что необходимо обратиться за медицинской помощью, если температура держится выше 38 градусов более трех дней, появились гнойные выделения с неприятным запахом, возникли боли в пазухах или ушах, а также ухудшилось общее состояние. У детей до года возможно развитие отита, симптомами которого могут быть отказ от еды и беспокойство во время кормления, заключила Маркова.
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