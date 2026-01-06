Россиян предупредили о скрытой проблеме с носом, появившейся после COVID-19
Последствия COVID-19 продолжают напоминать о себе даже спустя несколько лет после перенесённой инфекции. Помимо усталости и нарушений обоняния, у многих россиян появилась менее очевидная, но серьёзная проблема — стойкие нарушения носового дыхания. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург и ринопластик Сергей Карпович.
По словам врача, за последние годы значительно вырос поток пациентов, которые обращаются не за эстетической коррекцией носа, а с жалобами на то, что они буквально не могут нормально дышать. Причём большинство из них перенесли COVID-19 в той или иной форме.
Карпович объяснил, что коронавирус поражает эндотелий — внутреннюю выстилку сосудов и слизистых оболочек. В области носа это приводит к развитию хронического постковидного ринита: возникает постоянный сосудистый отёк, который не снимается ни спреями, ни стандартными курсами терапии. Одновременно страдают обонятельный эпителий и нервные клетки — даже если запахи частично возвращаются, слизистая часто остаётся повреждённой.
Кроме того, COVID-19 нарушает работу реснитчатого эпителия, отвечающего за самоочищение носа. В результате слизь застаивается, воспаление сохраняется, а отёк становится хроническим.
В итоге просвет носовых ходов становится критически узким, и то, что раньше проявлялось лишь лёгким дискомфортом при простуде, превращается в постоянное ощущение заложенности и невозможность дышать носом.
Как отметил Карпович, большинство пациентов сначала пытаются лечиться консервативно — используют сосудосуживающие капли, спреи, промывания и физиотерапию. Однако эффект от такого лечения оказывается временным.
Читайте также: