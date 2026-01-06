Россиян предупредили о скрытой проблеме с носом, появившейся после COVID-19

06 января 2026, 13:51

Хирург объяснил, почему спустя годы после COVID-19 многим стало трудно дышать

Фото: Istock / jeffbergen

Последствия COVID-19 продолжают напоминать о себе даже спустя несколько лет после перенесённой инфекции. Помимо усталости и нарушений обоняния, у многих россиян появилась менее очевидная, но серьёзная проблема — стойкие нарушения носового дыхания. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург и ринопластик Сергей Карпович.