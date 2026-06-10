Врач рассказала, какие обследования нужно проходить раз в год

10 июня 2026, 11:24

Врач Смирнова: обследования надо проходить ежегодно, даже если ничего не болит

Фото: iStock/YakobchukOlena

Медики советуют расширить список стандартных анализов, проводимых в рамках диспансеризации, чтобы своевременно выявлять скрытые заболевания. Об этом сообщила РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.