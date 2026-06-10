Врач рассказала, какие обследования нужно проходить раз в год
Медики советуют расширить список стандартных анализов, проводимых в рамках диспансеризации, чтобы своевременно выявлять скрытые заболевания. Об этом сообщила РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.
Она напомнила, что первый этап диспансеризации включает общий анализ крови, который выявляет анемию и воспаление, а также анализ уровня глюкозы, который помогает оценить риск развития диабета. Кроме того, измеряется уровень холестерина, что позволяет определить вероятность атеросклероза и инфаркта. В этот же перечень входит анализ кала на скрытую кровь для исключения рака кишечника, флюорография для выявления туберкулеза и рака легких, а для женщин — маммография, а для мужчин — анализ на простат-специфический антиген.
Смирнова подчеркнула, что для ежегодного профилактического осмотра рекомендуется добавить дополнительные исследования, которые помогут обнаружить «скрытые» заболевания, такие как ранний атеросклероз, диабет или анемия. Это включает биохимический анализ крови для оценки состояния печени и почек, а также для определения риска диабета, и липидный профиль, который является ключевым показателем риска инфаркта и инсульта.
Терапевт рекомендовала ежегодно сдавать анализы на гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4, Ат-тпо) и общий анализ мочи, который дает информацию о состоянии почек. При этом эксперт отметила, что интерпретировать результаты анализов должен только врач.
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