Эндокринолог предупредила о нежелательных побочных эффектах свеклы
Свекла — очень полезный овощ, но при чрезмерном употреблении может вызвать нежелательные последствия. Об этом сообщила эндокринолог «СМ-Клиника» Анастасия Алтунина, передает «Лента.ру».
Медик предупредила, что чрезмерное употребление свеклы может повысить риск развития мочекаменной болезни. Этот овощ содержит оксалаты — соли щавелевой кислоты, которые могут способствовать образованию камней в почках у людей, страдающих этим заболеванием.
Алтунина отметила, что свекла богата природными нитратами. В организме они преобразуются в оксид азота, который расширяет сосуды и улучшает кровоток. Однако употребление большого количества свеклы может привести к резкому снижению артериального давления, слабости и головокружению.
Кроме того, при избыточном потреблении свекла может вызывать неприятные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как вздутие живота, повышенное газообразование, спазмы и диарея. Врач обратила внимание на то, что у свеклы высокий гликемический индекс, что может привести к значительному повышению уровня сахара в крови. Это особенно важно учитывать людям с сахарным диабетом или инсулинорезистентностью.
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