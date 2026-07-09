Эндокринолог предупредила о нежелательных побочных эффектах свеклы

09 июля 2026, 16:01

Врач Алтунина: Злоупотребление свеклой повышает риск развития мочекаменной болезни

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Свекла — очень полезный овощ, но при чрезмерном употреблении может вызвать нежелательные последствия. Об этом сообщила эндокринолог «СМ-Клиника» Анастасия Алтунина, передает «Лента.ру».