Врач предупредил об опасности употребления арбуза при мочекаменной болезни
Врач Бицоев: у некоторых людей употребление арбуза может вызвать почечную колику
Арбуз усиливает мочеотделение, поэтому при наличии крупного камня в почке может спровоцировать его смещение, закупорку мочеточника и приступ почечной колики. Об этом предупредил врач уролог-андролог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Тимур Бицоев.
По рекомендации врача, людям с диагностированной мочекаменной болезнью не стоит заниматься «арбузной терапией» без консультации соответствующего специалиста. Лучшей профилактикой этой болезни является соблюдение питьевого режима в течение всего дня.
«Особенно осторожными следует быть людям с хронической болезнью почек, выраженной сердечной недостаточностью, тяжелой артериальной гипертонией и заболеваниями, при которых врач ограничил объем потребляемой жидкости», — уточнил Бицоев в разговоре с RT.
Он добавил, что в арбузе содержится большое количество природных сахаров, а значит, что людям с сахарным диабетом и ожирением следует употреблять ягоду с соблюдением меры.