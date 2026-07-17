Врач предупредил об опасности употребления арбуза при мочекаменной болезни

17 июля 2026, 15:52

Врач Бицоев: у некоторых людей употребление арбуза может вызвать почечную колику

Фото: iStock/marketlan

Арбуз усиливает мочеотделение, поэтому при наличии крупного камня в почке может спровоцировать его смещение, закупорку мочеточника и приступ почечной колики. Об этом предупредил врач уролог-андролог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Тимур Бицоев.





По рекомендации врача, людям с диагностированной мочекаменной болезнью не стоит заниматься «арбузной терапией» без консультации соответствующего специалиста. Лучшей профилактикой этой болезни является соблюдение питьевого режима в течение всего дня.





«Особенно осторожными следует быть людям с хронической болезнью почек, выраженной сердечной недостаточностью, тяжелой артериальной гипертонией и заболеваниями, при которых врач ограничил объем потребляемой жидкости», — уточнил Бицоев в разговоре с RT.