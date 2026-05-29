Эндокринолог раскрыла самые вредные блюда для завтрака
Эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Виктория Садовская раскрыла вредные, но при этом крайне популярные у россиян на завтрак блюда. Об этом пишет «Лента.ру».
По ее словам, на завтрак лучше избегать жирной и жареной пищи, такой как фастфуд, колбаса или сдобная выпечка. Эти продукты ослабляют нижний пищеводный сфинктер — клапан между желудком и пищеводом, что замедляет опорожнение желудка. В итоге возрастает риск попадания кислоты в пищевод и появления изжоги, особенно при быстром и обильном питании, отметила врач.
Эндокринолог подчеркнула, что не стоит употреблять на завтрак продукты с высоким содержанием простых углеводов, такие как конфеты или сладкие хлопья. Они резко повышают уровень сахара в крови и при частом употреблении увеличивают риск развития метаболических нарушений, включая преддиабет и диабет. Кроме того, такие продукты не обеспечивают длительного чувства насыщения, и уже через один-два часа после их употребления снова возникает голод, указала она.
Согласно мнению Садовской, некоторые каши, несмотря на их пользу, могут быть вредны при определённых состояниях и заболеваниях. Например, людям с непереносимостью глютена не рекомендуются каши из булгура, перловки и пшеницы, так как они содержат этот белок. Вместо них можно выбрать рис или гречку, посоветовала специалист.
Читайте также: