Нарколог развеяла мифы о выведении алкоголя из организма
На сегодняшний день нет надёжных бытовых методов, которые могли бы точно определить, полностью ли из организма выведен алкоголь, и можно ли после этого управлять транспортным средством. Об этом «Ленте.ру» рассказала психиатр-нарколог, основатель и руководитель «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная.
Эксперт пояснила, что печень взрослого человека способна выводить примерно от 0,1 до 0,15 промилле спирта в час. По её словам, ускорить этот процесс с помощью кофе, холодного душа или прогулок не представляется возможным. Она отметила, что у женщин вывод этанола обычно происходит медленнее из-за физиологических особенностей.
Калюжная подчеркнула, что многие люди ошибочно полагаются на своё самочувствие, считая себя трезвыми, если у них нет головокружения, проблем с речью или координацией. Однако ощущение трезвости может вернуться значительно раньше, чем этанол полностью выведется из крови.
Врач также развеяла миф о том, что сон способствует более быстрому отрезвлению. Она объяснила, что во время сна процесс выведения алкоголя происходит с той же скоростью, что и в бодрствующем состоянии. После вечернего употребления крепких напитков человек может проснуться через 6–7 часов, но уровень алкоголя в крови всё ещё может быть значительным.
Калюжная рекомендовала использовать сертифицированный алкотестер как наиболее точный способ проверки трезвости. Согласно её заверению, при любых сомнениях следует отказаться от вождения.
