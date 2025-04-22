Эндокринолог рассказал об эффективности Оземпика

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Популярность Оземпика ничего не говорит о его эффективности, препарат стал известен только благодаря тому, что его стали использовать звезды и состоятельные люди. Об этом заявил врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев. По его словам, все дело в вирусном маркетинге и дефиците препарата во время пандемии.
«Препаратов для похудения много, но из-за информации в сети о том, что на нем худеют звезды, стал популярен именно «Оземпик». Когда ко мне обратилась подопечная с вопросом о том, как применить препарат, я обратился в компанию Novo Nordisk, там мне ответили, что они не позиционирую данный препарат для лечения ожирения», — пояснил диетолог в беседе с Общественной Службой Новостей.В свою очередь доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного института просвещения Виктория Никитинская рассказала, каким должен быть идеальный завтрак. В беседе с RT эксперт отметила, что по утрам лучше всего есть яйца или творог, чтобы не провоцировать выброс инсулина и насытиться на долгое время.
«Когда мы утром едим каши и углеводы (бутерброды), происходит выброс инсулина в кровь, углеводы расщепляются, сахар в крови быстро падает. В результате через час мы уже снова хотим есть», — поделилась доцент.Читайте также:
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