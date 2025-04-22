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Эндокринолог рассказал об эффективности Оземпика

Эндокринолог Калинчев: популярность Оземпика не говорит о его эффективности
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Популярность Оземпика ничего не говорит о его эффективности, препарат стал известен только благодаря тому, что его стали использовать звезды и состоятельные люди. Об этом заявил врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев. По его словам, все дело в вирусном маркетинге и дефиците препарата во время пандемии.
«Препаратов для похудения много, но из-за информации в сети о том, что на нем худеют звезды, стал популярен именно «Оземпик». Когда ко мне обратилась подопечная с вопросом о том, как применить препарат, я обратился в компанию Novo Nordisk, там мне ответили, что они не позиционирую данный препарат для лечения ожирения», — пояснил диетолог в беседе с Общественной Службой Новостей.
В свою очередь доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного института просвещения Виктория Никитинская рассказала, каким должен быть идеальный завтрак. В беседе с RT эксперт отметила, что по утрам лучше всего есть яйца или творог, чтобы не провоцировать выброс инсулина и насытиться на долгое время.
«Когда мы утром едим каши и углеводы (бутерброды), происходит выброс инсулина в кровь, углеводы расщепляются, сахар в крови быстро падает. В результате через час мы уже снова хотим есть», — поделилась доцент.
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Пульмонолог раскрыл, могут ли легкие восстановиться после вейпинга
Пульмонолог Фаррахов: легкие могут восстановиться после вейпинга
22 апреля 2025, 21:59

Фото: iStock/Igor Ilkov

Легкие действительно могут восстановиться после того, как человек бросит пользоваться вейпами. Об этом заявил врач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов.
В беседе с RuNews24.ru он отметил, что после длительного и интенсивного курения легкие могут не вернуться к полностью здоровому состоянию, так как им был нанесен серьёзный вред.
«Тем не менее показано, что после отказа от любых способов курения естественные механизмы восстановления организма активируются уже через несколько недель», — поделился врач.
Фаррахов также добавил, что на эффективность восстановления влияют множество факторов — продолжительность и интенсивность вейпинга, возраст, состояние здоровья и наличие хронических болезней легких.
Для того чтобы восстановить здоровое дыхание, врач посоветовал в первую очередь отказаться от вейпа. Важно употреблять как можно больше жидкости, чтобы разжижать слизь в легких и очищать их.
«Аэробные упражнения (ходьба, плавание, езда на велосипеде) улучшают работу легких, сердца и мышц грудной клетки. Техники, такие как диафрагмальное дыхание и дыхание через сжатые губы, укрепляют дыхательные мышцы и облегчают симптомы. Избегайте загрязнителей. Дым, пыль и агрессивные химические вещества могут раздражать легкие и замедлять восстановление», — пояснил он.
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«Провоцирует рак»: названа неожиданная опасность шашлыка
Диетолог Арзамасцев: шашлык может вызвать рак и болезни ЖКТ
22 апреля 2025, 21:55

Фото: iStock/Ilia Nesolenyi

Употребление шашлыка может вызвать рак и обострение заболеваний ЖКТ, заявил врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев. По его словам, в шашлыке образуются вредные канцерогены, которые пагубно влияют на клетки и разрушают их строение.
«Кроме того, шашлык противопоказан при язвах и гастритах, особенно в стадии обострения, а также дивертикулите. Также от блюда стоит отказаться после недавних операций на желудок или кишечник. В этом случае разрешено есть только нежирную пищу, приготовленную в духовке или отваренную», — отметил он в беседе с «Москвой 24».
Тем временем в столичном Департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали, как и где разрешается использовать мангалы во время отдыха на природе. Как сообщают argumenti.ru со ссылкой на АГН «Москва», ведомство указало на специально отведенные пикниковые зоны, только в них сейчас можно жарить шашлык. Открытый огонь в лесу разводить строго запрещается.
«В ведомстве сообщили, что за разжигание костров и использование мангалов вне установленных зон предусмотрены штрафы до 5000 руб. При обнаружении возгорания необходимо звонить по номеру «112», — говорится в материале.
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Диетолог назвала продукты, которые уберегут пожилых людей от переломов
Диетолог Русакова: жирная рыба, орехи и овощи уберегут пожилых от переломов
22 апреля 2025, 17:16

Фото: iStock/Artemidovna

Регулярное потребление молочных продуктов, жирной рыбы, овощей и орехов снижают риск переломов у пожилых людей. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
Она пояснила, что с возрастом у людей снижается активность клеток, формирующих новую костную ткань. Также появляется дефицит кальция и витамина D.

«Для профилактики нужны продукты с кальцием и витамином D, который помогает первому элементу усваиваться. Кроме того, для нормального функционирования тканей необходим витамин К — он тоже участвует в остеогенезе (процесс формирования костной ткани — ред.)», — пояснила Русакова в беседе с «Москвой 24».

Она также отметила, что легкоусвояемый кальций есть в молочных продуктах, кунжуте и миндале. При этом в рыбе жирных сортов, кроме кальция, содержится витамин D. А шпинат, брокколи и капуста богаты витамином К.

Тем временем врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко рассказала о том, что в рацион необходимо добавлять перепелиные яйца, пишут argumenti.ru со ссылкой на АБН24.

«В продукте есть жиры, белки, витамины, а также фосфор, цинк и селен. Благодаря этим элементам повышается иммунитет и поддерживается репродуктивная система», — говорится в статье.

Отмечается, что за счет содержания в перепелиных яйцах лецитина стабильно функционирует нервная система.

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Россиянам назвали продукты, ухудшающие психическое здоровье
Нутрициолог Попова: частое употребление алкоголя может привести к депрессии
22 апреля 2025, 11:40

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Частое употребление алкоголя может ухудшить психологическое состояние. Об этом рассказала семейный нутрициолог Юлия Попова.
«Регулярное употребление алкоголя нарушает баланс серотонина и дофамина, что может привести к депрессии и эмоциональной нестабильности. Плюс это негативно влияет на качество сна. Так что ежевечерний бокал для успокоения — глобальный самообман», — пояснила Попова в беседе с NEWS.ru.

Также в качестве продуктов, способных ухудшить психологическое состояние, эксперт назвала сахар, маргарин, полуфабрикаты, фастфуд и различные снеки. По словам Поповой, там содержатся трансжиры, которые повышают уровень воспалений в организме, ухудшают работу мозга и кишечника.

При этом специалист отметила, что не стоит «демонизировать» кофе. Этот напиток приносит вред только в случае частого употребления.

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Врач перечислил привычки, которые ведут к ишемической болезни сердца
Врач Голощапов-Аксенов: ишемическая болезнь сердца развивается бессимптомно
21 апреля 2025, 11:14

Фото: iStock/wildpixel

Ишемическая болезнь сердца часто развивается бессимптомно, и многие узнают о ее наличии только после инфаркта. Об этом заявил сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиники» Роман Голощапов-Аксенов. По его словам, каждый восьмой человек в возрасте от 55 до 75 лет, считающий себя здоровым, на самом деле имеет бессимптомную форму заболевания.
«Вредные привычки, в том числе курение, частое переедание или чрезмерное употребление в пищу сладкой, мучной, жирной, копченой, острой, жареной и соленой пищи, низкая физическая активность и хроническое психоэмоциональное напряжение на фоне депрессий неизбежно приведут к развитию ишемической болезни», — предупредил врач в беседе с «Известиями».
В то же время психиатр, психотерапевт, главврач Biorise Екатерина Сафранович рассказала, дефицит каких микроэлементов может привести к развитию тревожности и депрессии. В разговоре с «Газетой.Ru» она отнесла к ним витамины группы B и витамин D, а также нехватка магния и цинка.
«Чтобы выявить дефициты данных витаминов и минералов, рекомендую обратить внимание на следующие анализы: витамин D — анализ на 25-OH-D3 (оптимальный уровень — 50—80 нг/мл); витамины группы B (витамин B6 — анализ на пиридоксаль-5-фосфат в крови, B9 — фолиевая кислота, B12 — сывороточные тесты); магний — анализ на магний в эритроцитах (более точный, чем сывороточный); цинк — тест на уровень цинка в плазме крови», — поделилась советами врач.
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