Эндокринолог рассказала о влиянии стресса на увеличение веса

12 октября 2026, 05:44

Эндокринолог Чепыгова: регулярный стресс влияет на увеличение веса

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Хронический стресс способен заметно влиять на базовые аспекты образа жизни — в частности, на качество сна, аппетит и привычки в питании, а в перспективе может способствовать увеличению веса. Об этом агентству ТАСС сообщила врач‑эндокринолог, младший научный сотрудник РГНКЦ Пироговского университета Кристина Чепыгова.