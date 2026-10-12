Эндокринолог рассказала о влиянии стресса на увеличение веса
Хронический стресс способен заметно влиять на базовые аспекты образа жизни — в частности, на качество сна, аппетит и привычки в питании, а в перспективе может способствовать увеличению веса. Об этом агентству ТАСС сообщила врач‑эндокринолог, младший научный сотрудник РГНКЦ Пироговского университета Кристина Чепыгова.
По словам специалиста, при затяжном стрессе человеку становится труднее контролировать чувство голода. Нередко появляется повышенная тяга к сладким и высококалорийным продуктам, а повседневная физическая активность, наоборот, снижается. Всё это формирует условия, при которых масса тела может постепенно расти, а попытки её снизить оказываются менее эффективными.
При этом хотя хронический стресс и тревожность действительно могут играть роль в наборе веса, обычно они выступают не единственным, а лишь одним из нескольких факторов, предупредила эксперт.
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