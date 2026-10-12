Во Владивостоке врачи удалили пациенте 10-килограммовую опухоль
Во Владивостоке врачи роддома № 3 успешно удалили гигантскую опухоль у 56‑летней пациентки. Как рассказали в пресс‑службе Минздрава Приморья, новообразование весило 10 кг и по размеру превышало два баскетбольных мяча.
Оно заполнило всю брюшную полость, дойдя до диафрагмы. При удалении из опухоли откачали порядка 13 литров жидкости.
Операцию выполняли опытные гинекологи на современном оборудовании. В команде медиков работала молодой врач Валерия Володина. Хирургическое вмешательство провели с соблюдением принципов абластики: это позволило свести к минимуму риск распространения потенциально злокачественных клеток.
Женщина обратилась за медицинской помощью, когда состояние серьёзно ухудшилось и стало заметно влиять на качество жизни. Сейчас пациентка выписана домой, а удалённое новообразование направили на исследование.
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