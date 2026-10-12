Во Владивостоке врачи удалили пациенте 10-килограммовую опухоль

12 октября 2026, 04:42

Фото: iStock/Gumpanat

Во Владивостоке врачи роддома № 3 успешно удалили гигантскую опухоль у 56‑летней пациентки. Как рассказали в пресс‑службе Минздрава Приморья, новообразование весило 10 кг и по размеру превышало два баскетбольных мяча.