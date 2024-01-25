Эндокринолог Тлиф рассказала, как сохранить репродуктивное здоровье детей

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Эндокринолог НИКИ детства Асиет Тлиф рассказала, как правильно сохранить репродуктивное здоровье детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметила, что репродуктивное здоровье закладывается с самого начала беременности.
Специалист добавила, что с самого детства необходимо закладывать ребенку основы правильного питания и важности репродуктивного здоровья.
Стоит отметить, что на профилактические осмотры важно водить детей в 3,6,14 лет и далее ежегодно.
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«Детям обязательно нужно рассказывать о правилах личной гигиены, как и когда должны появляться вторичные половые признаки. В этом вопросе очень важны доверительные отношения между родителями и детьми. Если возникают какие-то проблемы со стороны половой системы важно, чтобы ребенок мог сразу об этом рассказать. Это поможет своевременно решить проблемы», — поделилась Асиет Тлиф.
Стоит отметить, что на профилактические осмотры важно водить детей в 3,6,14 лет и далее ежегодно.
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Мира Полтева