Названо еще одно полезное свойство чая

Фото: istock / WiroKlyngz
Китайские ученые выяснили, что чай помогает в борьбе со старением. При систематичном употреблении этот напиток снижает биологический возраст. Результаты исследований публикует журнал The Lancet Regional Health — Western Pacific.
Сначала эксперты опросили участников, чтобы узнать, какой сорт чая они любят и как часто его употребляют. Затем на протяжении двух лет ученые наблюдали за участниками и собирались информацию об их биологическом возрасте. В исследовании принимало участие 5998 респондентов из Великобритании в возрасте от 37 до 73 лет и 7931 человек из Китая в возрасте от 30 до 79 лет.
«Мы обнаружили, что употребление примерно трех чашек чая в день или 6-7 граммов заварки может оказать омолаживающее действие», — сообщила о результатах результаты работы одна из ведущих авторов исследования, И Сян.
Читайте также:
Эндокринолог Павлова: Во время магнитных бурь лучше избегать жареного и жирного
Женщина смогла замедлить старение на 26% и рассказала о своём методе
Алина Юрчак