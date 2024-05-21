Эндокринолог Тлиф рассказала, как выявить эндокринные заболевания у детей

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Эндокринолог НИКИ детства Асиет Тлиф рассказала о главных симптомах эндокринных заболеваний у детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Первые признаки эндокринных нарушений у детей это повышенный или пониженный аппетит, слишком сильная или недостаточная активность.
Также заболевание может появится у ребенка, если близкие родственники имеют эндокринные заболевания.
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«Наиболее часто мы сталкиваемся с такими заболеваниями эндокринной системы у детей, как: врожденный гипотиреоз, диффузный токсический зоб, эндемический зоб. Нарушение работы надпочечников: врожденная дисфункция коры надпочечников, надпочечниковая недостаточность. Нарушения обмена веществ: ожирение, сахарный диабет 1 типа. Патология гипофиза и гипоталамуса: карликовость, гигантизм. Криптохоризм у мальчиков. Нарушения работы половых желез: замедленное или ускоренное половое созревание», — пояснила врач Асиет Тлиф.
Также заболевание может появится у ребенка, если близкие родственники имеют эндокринные заболевания.
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Мира Полтева