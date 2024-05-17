Врач Блинова заявила об устойчивости гипертонии к лечению

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Старший научный сотрудник отдела гипертонии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, кардиолог Наталия Блинова заявила, что встречаются случаи, когда гипертония не поддаётся лечению из-за её устойчивости.
Такую гипертонию называют не только устойчивой, но и резистентной.
Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто предупредил, что разговоры по телефону более 30 минут в неделю повышают риск развития артериальной гипертонии.
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«Тогда мы пытаемся скорректировать медикаментозное лечение, добавляя другие препараты. Каких-то новых доказанных методов лечения резистентной гипертонии нет, поэтому мы возлагаем большие надежды на аппаратные методики, которые активно изучаются и совершенствуются, а также на разработку новых антигипертензивных препаратов», — прокомментировала в беседе с Газета.ру врач.
Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто предупредил, что разговоры по телефону более 30 минут в неделю повышают риск развития артериальной гипертонии.
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Мелисса Тимофеева