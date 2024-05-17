Врач Блинова заявила об устойчивости гипертонии к лечению

«С учётом современных тенденций и пожеланий наших пациенток нам удалось оборудовать два индивидуальных родильных зала. Теперь женщины даже с тяжёлыми заболеваниями, естественные роды которых будут проходить под контролем наших специалистов, смогут вместе с врачом выбрать альтернативный метод их проведения. Им можно будет пригласить в этот день близкого родственника или отдать предпочтение вертикальным родам», – пояснила руководитель акушерского обсервационного отделения института Екатерина Ефимкова.

