Эпидемиолог Фаворов раскрыл влияние антиковидных вакцин на онкологию

04 ноября 2025, 11:02

Эпидемиолог Фаворов: антиковидные вакцины помогают в борьбе с онкологией

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Антиковидные мРНК-вакцины могут оказывать положительное неспецифическое влияние на организм, помогая в борьбе с раковыми опухолями. Об этом рассказал директор компании DiaPrep Systems в Атланте, инфекционист и эпидемиолог Михаил Фаворов в интервью RT.





По словам эксперта, недавно в журнале Nature опубликовали крупную научную статью, в которой продемонстрировали статистически достоверный эффект мРНК-вакцин против COVID-19 на развитие онкологических заболеваний.



Фаворов пояснил, что речь не идёт об антираковой вакцине. Всё дело в неспецифическом эффекте, когда вакцина стимулирует иммунитет в целом, а не воздействует на конкретную опухоль.



Он отметил, что учёные провели исследования на лабораторных животных и выдвинули объяснение наблюдаемого эффекта.





«Там частицы мРНК-вакцины, которые возникают при введении РНК, синтезируются, они объединяются в какие-то структуры... Для меня как эпидемиолога имеет значение, что есть первые, начальные доказательства неспецифического положительного влияния антиковидной вакцины на целый ряд разных опухолей», — сказал специалист.