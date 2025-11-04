Эпидемиолог Фаворов раскрыл влияние антиковидных вакцин на онкологию
Антиковидные мРНК-вакцины могут оказывать положительное неспецифическое влияние на организм, помогая в борьбе с раковыми опухолями. Об этом рассказал директор компании DiaPrep Systems в Атланте, инфекционист и эпидемиолог Михаил Фаворов в интервью RT.
По словам эксперта, недавно в журнале Nature опубликовали крупную научную статью, в которой продемонстрировали статистически достоверный эффект мРНК-вакцин против COVID-19 на развитие онкологических заболеваний.
Фаворов пояснил, что речь не идёт об антираковой вакцине. Всё дело в неспецифическом эффекте, когда вакцина стимулирует иммунитет в целом, а не воздействует на конкретную опухоль.
Он отметил, что учёные провели исследования на лабораторных животных и выдвинули объяснение наблюдаемого эффекта.
«Там частицы мРНК-вакцины, которые возникают при введении РНК, синтезируются, они объединяются в какие-то структуры... Для меня как эпидемиолога имеет значение, что есть первые, начальные доказательства неспецифического положительного влияния антиковидной вакцины на целый ряд разных опухолей», — сказал специалист.
Фаворов подчеркнул, что период пандемии COVID-19, несмотря на все трудности, дал мощный толчок развитию медицины и биотехнологий.