Эпидемиолог Лопушов: переболевшие гонконгским гриппом не теряют слух
Люди, переболевшие гонконгским гриппом, не теряют слух. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.
В беседе с «Татар-информом» он отметил, что по его словам, информация о якобы неизбежной и необратимой потере слуха у заболевших не соответствует действительности. В отдельных случаях у пациентов может развиться отит — воспаление внутреннего уха, которое сопровождается временным снижением слуха, однако такие последствия проходят и не приводят к стойким нарушениям.
Лопушов также подчеркнул, что штамм гриппа H3N2 не отличается какими-то уникальными симптомами или осложнениями. Врачи не фиксируют у заболевших ничего выходящего за рамки типичного течения сезонного гриппа.
