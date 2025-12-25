Гипертоникам назвали продукты для контроля артериального давления

25 декабря 2025, 19:25

Диетолог Газони: Бананы нормализуют артериальное давление у гипертоников

Фото: iStock/Minerva Studio

Диетолог Фелипе Газони заявил, что гипертоники могут взять артериальное давление под контроль благодаря изменению рациона. В беседе с изданием Metropoles он назвал продукты, которые показаны людям с этим диагнозом.