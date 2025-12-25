Гипертоникам назвали продукты для контроля артериального давления
Диетолог Фелипе Газони заявил, что гипертоники могут взять артериальное давление под контроль благодаря изменению рациона. В беседе с изданием Metropoles он назвал продукты, которые показаны людям с этим диагнозом.
Бананы, апельсины, шпинат и картофель способствуют поддержанию баланса натрия, что помогает контролировать артериальное давление, подчеркнул Газони. Доктор также рекомендовал включить в рацион овес, который богат клетчаткой, благоприятно влияющей на давление, и жирную рыбу с омега-3 жирными кислотами, обладающими противовоспалительными свойствами.
Специалист добавил, что миндаль, семена подсолнечника и льна также могут помочь нормализовать давление. Чеснок, содержащий вещества, способствующие расширению артерий, и свекла, улучшающая кровообращение, также полезны. Диетолог посоветовал чаще употреблять помидоры, которые благодаря ликопину и антиоксидантам защищают сердечно-сосудистую систему.
