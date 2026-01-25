Эпидемиолог назвал особую опасность смертельного вируса Нипах

25 января 2026, 16:09

Эпидемиолог Гинцбург: от вируса Нипах не существует лекарств

Фото: iStock/Maksim Tkachenko

Академик РАН и научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, в чем особая опасность вируса Нипах. Об этом он рассказал в интервью изданию «Взгляд».