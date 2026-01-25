Эпидемиолог назвал особую опасность смертельного вируса Нипах
Академик РАН и научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, в чем особая опасность вируса Нипах. Об этом он рассказал в интервью изданию «Взгляд».
По словам эпидемиолога, успешное выздоровление от нового опасного заболевания зависит исключительно от состояния иммунной системы человека. В список возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний входит этот вирус, против которого пока не найдено эффективного лекарства.
При ослабленном иммунитете вирус может вызвать серьезные осложнения, такие как сепсис, воспаление легких и менингит, а в тяжелых случаях привести к летальному исходу, подчеркнул Гинцбург. Кроме того, ученый обратил внимание на то, что авиасообщение между Россией и Индией представляет «реальную угрозу» распространения вируса Нипах в нашей стране.
