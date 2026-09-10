Россиян предупредили о главной ошибке при пересадке волос

10 сентября 2026, 08:34

Хирург Быковский: не все методы пересадки волос одинаково безопасны

Фото: iStock/dikushin

Главной ошибкой при выборе пересадки волос может стать решение ориентироваться на конкретную методику, не разобравшись, подходит ли она пациенту и кто будет ее выполнять. Об этом «Газете.Ru» сообщил хирург клиники Real Trans Hair Виталий Быковский.