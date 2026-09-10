Россиян предупредили о главной ошибке при пересадке волос
Главной ошибкой при выборе пересадки волос может стать решение ориентироваться на конкретную методику, не разобравшись, подходит ли она пациенту и кто будет ее выполнять. Об этом «Газете.Ru» сообщил хирург клиники Real Trans Hair Виталий Быковский.
По его словам, пересадка волос набирает популярность, и для пациентов доступны различные методы. Наиболее распространёнными являются FUE и STRIP.
При FUE каждый фолликул извлекается отдельно, без необходимости в линейном шве. В случае STRIP из донорской зоны берут полоску кожи, из которой затем формируют графты. Каждый из этих методов имеет свои плюсы и минусы, поэтому универсального решения для всех пациентов не существует, пояснил специалист.
Быковский подчеркнул, что врач должен иметь возможность подбирать наиболее подходящую тактику в зависимости от индивидуальных особенностей человека, а не заставлять его подстраиваться под методы, доступные в клинике. Поэтому перед операцией важно не только узнать о технологии, но и выяснить квалификацию хирурга, его опыт и причины выбора конкретного метода, добавил он.
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