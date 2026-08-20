Эпидемиолог рассказал, когда завершится сезон активности клещей
Клещи будут представлять опасность для россиян до середины осени. Об этом в интервью РИА Новости рассказал профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.
По словам эксперта, активность клещей продолжится в сентябре, а отдельные случаи укусов возможны даже до конца октября. Паразиты полностью исчезнут лишь с приходом устойчивых холодов, но официально сезон считается закрытым только после наступления зимы и установления минусовых температур.
Профессор призвал не ослаблять бдительность и продолжать соблюдать меры защиты от клещей как минимум до октября. Он также подчеркнул, что при малейшем подозрении на укус необходимо незамедлительно обратиться к врачу, так как своевременная терапия поможет предотвратить развитие возможных заболеваний.
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