Эпидемиолог рассказал, когда завершится сезон активности клещей

20 августа 2026, 04:39

Эпидемиолог Шахмарданов: сезон активности клещей завершится в октябре

Фото: iStock/cotuvokne

Клещи будут представлять опасность для россиян до середины осени. Об этом в интервью РИА Новости рассказал профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.