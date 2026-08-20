Онищенко предупредил о вспышке ОРВИ в России

20 августа 2026, 04:28

Онищенко: рост заболеваемости ОРВИ в России ожидается в сентябре

Фото: iStock/Rafael Abdrakhmanov

Рост заболеваемости ОРВИ в России начнётся уже в середине сентября. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.