Онищенко предупредил о вспышке ОРВИ в России
Рост заболеваемости ОРВИ в России начнётся уже в середине сентября. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Причиной такого подъёма эксперт называет социальные факторы. С началом учебного года около 17 миллионов школьников вернутся в классы и начнут активно контактировать друг с другом, что неизбежно приведёт к распространению инфекций. По словам Онищенко, такой рост заболеваемости — естественный и закономерный процесс.
Академик добавил, что распространение гриппа в сентябре ещё не ожидается. Тем не менее он рекомендовал россиянам заблаговременно позаботиться о защите и пройти вакцинацию.
Схожую позицию ранее озвучил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он отметил, что оптимально сделать прививку от гриппа в сентябре или октябре — так организм успеет выработать иммунитет до начала эпидемического сезона.
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