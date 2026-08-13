Онищенко призвал родителей вакцинировать детей от гриппа

13 августа 2026, 19:18

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В преддверии нового учебного года родителям стоит сводить детей в поликлинику для уточнения графика ревакцинации. Об этом напомнил врач-эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.





По его словам, особенно важно уделить внимание детям, которые пойдут в первый класс, поскольку их организм впервые столкнется с высокой нагрузкой и новым коллективом. Им необходимо сделать вакцины от кори, краснухи, эпидемического паротита и АКДС.





«Пропуск отдельных этапов возможен, однако определить это без осмотра невозможно. Для подростков, достигших четырнадцати лет, актуальным становится вопрос ревакцинации от дифтерии, столбняка и полиомиелита», — приводит Общественная Служба Новостей слова Онищенко.