Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В Московской области открылись ещё семь школ паллиативного ухода, которые находятся под контролем координационного центра паллиативной медицины. Они расположены в Егорьевской, Ступинской, Коломенской, Зарайской, Каширской, Воскресенской и Луховицкой больницах. В этих школах родственникам пациентов рассказывают, как правильно ухаживать за больными, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Порой, самое правильное и лучшее решение, что мы можем сделать для наших родных — быть с ними рядом. В наших школах паллиативного пациента родственникам расскажут как создать дома комфортные условия для больного и обучат правильному уходу. Обучение бесплатное, и его проводят врачи паллиативной мед.помощи и психологи. Сейчас мы запустили еще 7 новых школ паллиативного пациента», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Кроме того, в школах могут обучаться социальные работники.
В настоящее время в Московской области уже функционируют 24 школы паллиативного ухода.
Расписание занятий и их темы доступны на портале паллиативной помощи, на сайтах больниц и в социальных сетях.
Важно отметить, что обучение в этих школах является бесплатным.
Читайте также:
Больницы Подмосковья с начала года получили более 100 устройств для реабилитации
Свыше десяти тысяч детей получили медпомощь в детском центре им. Рошаля
Жители Подмосковья могут записаться на медосмотр через приложение «Добродел»
Дайана Хусинова