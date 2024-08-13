Мужчина получил двойную травму мозга, упав с высоты своего роста

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Видновской больницы спасли 42-летнего мужчину с серьёзными травмами мозга, полученными при падении с высоты своего роста, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Пациент поступил в больницу в бессознательном состоянии. У него выявили гематому с одной стороны мозга и обширную гематому с отёком — с другой. Мы приняли решение провести трепанацию черепа с двух сторон. Так мы устранили сдавливание черепа, происходящее из-за травмы», — рассказал нейрохирург Видновской больницы Сергей Шипилин.Операция заняла около двух часов. После хирургического вмешательства состояние пациента значительно улучшилось: к нему вернулась возможность говорить и ходить. В настоящий момент он чувствует себя хорошо, его уже выписали домой. А через полгода ему предстоит операция по установке титановых пластин.
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