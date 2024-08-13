В Павловском Посаде 27 августа проведут акцию по сбору донорской крови

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Донорская акция состоится в Павловском Посаде во вторник, 27 августа, сдать кровь можно будет в ДК «Октябрь» с девяти утра до полудня, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участие в акции может принять любой желающий старше 18 лет, весом более 50 килограммов и без противопоказаний к донации крови. С собой нужно будет взять паспорт и СНИЛС», — говорится в сообщении.Накануне сдачи крови нужно будет соблюдать диету: не есть жирного и воздержаться от алкоголя. Позавтракать рекомендуется легко, можно выпить сладкий чай с печеньем. Перед сдачей крови каждый потенциальный донор пройдёт бесплатное медицинское обследование, включающее приём у врача-трансфузиолога.
Подробную информацию об условиях донации можно получить в кабинете переливания крови Павлово-Посадской больницы по телефону: 8 (49643) 2-23-39.
Читайте также:
Подмосковный иммунолог Продеус раскрыл, для кого смертельно опасен ротавирус
В Домодедове врачи спасли 25-летнего бодибилдера с инфарктом кишечника
Число проверивших здоровье в подмосковных парках с начала лета достигло 7,8 тысяч
Лев Каштанов