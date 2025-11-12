«Ещё один кексик»: психолог раскрыла, как привычки влияют на жизнь человек
Психолог Молоствова: Каждая привычка имеет побочные эффекты
Деструктивные привычки оказывают серьезное влияние на жизнь человека. Об этом предупредила психолог Мария Молоствова.
По словам эксперта, «ещё один кексик или бокал вина» в моменте является незначительным решением, однако в перспективе может привести к ожирению и алкоголизму.
Психолог пояснила, что жизнь формируется из маленьких привычек, однако каждая из них может стать основой для будущего.
«Каждая привычка имеет свои побочные эффекты. Когда мы говорим о деструктивных привычках, таких как злоупотребление алкоголем или игромания, они могут очень быстро из "это всего лишь…" превратиться в пагубные зависимости», — сказала Молоствова в беседе с RuNews24.ru.
Тем не менее всё можно исправить. Для этого необходимо научиться не действовать в ответ на негативные чувства, а переживать их, формируя новые положительные привычки.
Молоствова уточнила, что вредные привычки стоит заменять на полезные, а для снижения тревожности можно использовать маленькие радости.
Таким образом, ключевыми факторами в процессе формирования положительных привычек являются осознанный подход и готовность к переменам, заключила эксперт.