«Ещё один кексик»: психолог раскрыла, как привычки влияют на жизнь человек

12 ноября 2025, 18:30

Психолог Молоствова: Каждая привычка имеет побочные эффекты

Фото: iStock/LSOphoto

Деструктивные привычки оказывают серьезное влияние на жизнь человека. Об этом предупредила психолог Мария Молоствова.





По словам эксперта, «ещё один кексик или бокал вина» в моменте является незначительным решением, однако в перспективе может привести к ожирению и алкоголизму.



Психолог пояснила, что жизнь формируется из маленьких привычек, однако каждая из них может стать основой для будущего.





«Каждая привычка имеет свои побочные эффекты. Когда мы говорим о деструктивных привычках, таких как злоупотребление алкоголем или игромания, они могут очень быстро из "это всего лишь…" превратиться в пагубные зависимости», — сказала Молоствова в беседе с RuNews24.ru.