Названо самое безопасное время, которое можно уделить видеоиграм

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Невролог Александр Комаров назвал безопасным временем, в течение которого можно играть в компьютер, не более трёх часов в день.
«Три часа — это время возможного сохранения внимания мозга без повреждения энергетических медиаторных структур. После головной мозг должен отдохнуть, перезагрузиться, восстановить свой статус-кво и дальше функционировать. Если играть больше трёх часов, появляется перегрузка, утомление, что вызывает нарушения психоэмоционального фона», — объяснил в беседе с NEWS.ru Комаров.
Ранее врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» сообщал, что распознать тяжесть инсульта обыватель не сможет, как и самостоятельно определить симптомы, однако это сможет заметить и сделать находящийся рядом человек.
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Мелисса Тимофеева