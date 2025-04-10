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«Есть альтернатива»: Пожилым россиянам рассказали о способах разнообразить традиционный секс

Фото: istockphoto/PIKSEL

Фото: istockphoto/PIKSEL

Понятно, что с возрастом организм человека значительно, хоть и постепенно, не сразу, но меняется. Эти изменения затрагивают самые разные аспекты, в том числе и сексуальную сферу жизни немолодых людей.
О том, как справиться с возникшими трудностями, как сохранить полноценность и новизну интимных отношений с супругой и ли супругом, как продолжать получать удовольствие от взаимной близости, в разговоре с изданием «Лента.ру» рассказала врач-сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets Милана Соколова.

«Важно понимать, что снижение полового влечения или другие изменения не приговор, и в пожилом возрасте можно наслаждаться сексом, если адаптироваться к новым реалиям. Например, смазка может решить проблему вагинальной сухости, а регулярная физическая активность поможет поддерживать либидо у мужчин», — говорит специалистка.

Она также подчеркнула, что с годами сексуальная жизнь нередко становится более насыщенной с точки зрения эмоциональной близости. У пар, проживших вместе многие долгое время, есть глубокое взаимопонимание, которое помогает им адаптироваться к изменениям в интимной сфере.

Также возраст открывает новые горизонты в понимании и переживании сексуальности, считает Соколова. По ее словам, многие пожилые люди находят удовольствие в более медленном, осознанном подходе к сексу: акцент смещается с достижения оргазма любой ценой на наслаждение самим процессом близости. Таким образом, с возрастом секс становится менее частым, но зато более желанным и даже более ярким, заключила врач.

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Нефролог рассказала, чем опасны парацетамол и ибупрофен
Нефролог Аршинская: парацетамол и ибупрофен опасны при самолечении
09 апреля 2025, 23:39

Фото: iStock/AlexRaths

Самолечение парацетамолом и ибупрофеном опасно, так как может привести к тяжелым последствиям для печени и почек. Об этом заявила терапевт, врач-нефролог «СМ-Клиника» Екатерина Аршинская. По ее словам, передозировка или длительное употребление грозят токсическим гепатитом, некрозом и печеночной недостаточностью.
«Самолечение парацетамолом и ибупрофеном опасно. Перед применением этих препаратов, особенно длительно, необходимо проконсультироваться с врачом. Врач оценит ваше состояние, назначит правильную дозу и длительность лечения, а также учтет наличие других заболеваний и принимаемых лекарств, чтобы минимизировать риск развития побочных эффектов», — отметила врач в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников обратил внимание, что парацетамол — один из самых распространенных и безопасных препаратов в своем профиле, если принимать его по назначению врача. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт пояснил, что полноценной замены для этого лекарства на данный момент не существует.
«Несмотря на угрозу для печени при передозировке, заменить его на что-то другое пока невозможно. Парацетамол действительно имеет большой спектр побочных эффектов, но это не значит, что его нужно запрещать. Для большинства людей, принимающих его в правильных дозах, он безопасен», — подчеркнул он.
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#эксперт
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#врач
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Невролог объяснил, почему днем может клонить в сон
Невролог Алексеев: дневная сонливость может быть связана с авитаминозом
08 апреля 2025, 19:30

Фото: iStock/ilona titova

Дневная сонливость может быть связана с плотным ужином накануне, недостатком света, монотонной работой. Об этом рассказал невролог, врач-эксперт сети клиник «Семейная» Максим Алексеев. По его словам, клонить в сон днем может из-за различных заболеваний, таких как авитаминоз, хронический стресс и депрессия.
«Однако на практике о серьезных страшных диагнозах надо думать в последнюю очередь ввиду их редкости. В первую очередь надо проанализировать свой образ жизни и скорректировать его. Если это не помогает — посетить терапевта, невролога и эндокринолога, которые составят план обследования и помогут определиться с диагнозом», — поделился врач в беседе с «Известиями».
В то же время врач-физиотерапевт Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Марья Старцева рассказала, чем можно заменить занятия в спортзале или пробежку. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что прекрасной альтернативой может стать поход на танцы. По ее словам, такая физическая активность меньше нагружает суставы, вырабатывает гормоны счастья и улучшает работу мозга.
«Танцы — это полноценная физическая нагрузка, которая держит тело в тонусе и заменяет скучные тренировки. Они задействуют почти все группы мышц <…>. За час активных танцев, например, хип-хопа, сальсы или зумбы, можно сжечь от 300 до 600 ккал — это как пробежка или интенсивная сессия в зале», — подчеркнула физиотерапевт.
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Диетолог назвала плюсы и минусы вегетарианства
Диетолог Леонтьева: вегетарианство может привести к дефициту микроэлементов
08 апреля 2025, 18:59

Фото: iStock/AlexRaths

Вегетарианство может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, добиться большего разнообразия в рационе и контролировать набор веса. Об этом заявила врач-диетолог, терапевт Галина Леонтьева в беседе с RuNews24.ru.
При этом, по ее словам, диеты, подразумевающие отказ от мяса, могут привести к дефициту микроэлементов, таких как белок, железо и витамины группы B. К тому же вегетарианство требует правильного сочетания продуктов и усиленного контроля за здоровьем.
«Вегетарианство может приносить много пользы, однако требует осознанного подхода и планирования. Обязательно сбалансируйте свой рацион, сочетая разнообразные продукты, чтобы избежать дефицитов. Проводите регулярные проверки состояния здоровья, чтобы быть уверенными в правильности выбранного пути», — подчеркнула специалист.
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Раскрыт секрет, как прийти к здоровому образу жизни
Психолог Исаева: постепенный подход поможет прийти к здоровому образу жизни
08 апреля 2025, 18:54

Фото: iStock/Kapook2981

При резком отказе от вредных привычек и переходу к ежедневным занятиям спортом часто можно столкнуться с сопротивлением организма и сознания. Об этом заявила завкафедрой ПСПбГМУ имени Павлова, главный специалист по медицинской психологии городского Комитета по здравоохранению Елена Исаева. По ее словам, еще один важный аспект — своевременное обращение к специалистам, таким как психологи и психиатры.
«Что же делать? Нужен постепенный подход. Маленькие шаги, ведущие к большим переменам. Ограничивайте потребление вредных продуктов, уменьшайте объемы еды, постепенно сокращайте количество выкуренных сигарет. Важно понимать, что резкий отказ может вызвать обратный эффект», — приводит «Петербургский дневник» слова эксперта.
Тем временем врач-терапевт «СМ-Клиника» Ольга Корхова рассказала, почему недосып — это куда более опасное состояние, чем многим кажется. В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что хронический недосып приводит к ослаблению иммунитета, набору лишнего веса через усиление чувства голода и проблемам с психикой. По ее словам, сон менее 7 часов в сутки может привести к тяжелым последствиям для организма.
«Даже одна бессонная ночь может ухудшить внимание, снизить продуктивность и затруднить принятие решений. Это особенно актуально для людей, чья работа связана с интеллектуальной деятельностью», — поделилась врач.
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«Рога и копыта»: стало известно, из чего делают дешёвую колбасу
Хирург Умнов: бутерброды с колбасой вызывают ожирение и чреваты диабетом
08 апреля 2025, 17:55

Фото: iStock/Aleksandr Bushkov

Частое употребление колбасы может повысить холестерин, привести к ожирению и пагубно сказаться на печени и почках. Об этом предупредил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
«Колбаса, если грубо говорить, это фарш с солью, подвергшийся различным обработкам, после чего благодаря оболочке получает вытянутую форму. Вряд ли многие граждане питаются колбасой из самых натуральных компонентов. Жировые вкрапления могут повышать холестерин в крови, что ведет к сердечно-сосудистым отклонениям, а также повышает риск ожирения и развития сахарного диабета», — предупредил Умнов в беседе с NEWS.ru.

По его словам, в колбасе содержатся стабилизаторы, консерванты, антиоксиданты и другие добавки, которые позволяют увеличить срок хранения продукта. Также они могут отрицательно сказаться на растущем организме и вызвать проблемы с печенью и поджелудочной железой.

При этом соли, содержащиеся в колбасе, могут повысить давление, а специи — вызвать раздражение стенок желудка и кишечника.

Специалист пояснил, что в дешёвая колбаса состоит из истолченных в труху рогов, копыт, хрящей и прочих остатков от животного.

«А такой "компот" может вызвать развитие мочекаменной болезни, а неизмельченные куски могут поранить стенки органов», — добавил Умнов.

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