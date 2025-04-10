«Есть альтернатива»: Пожилым россиянам рассказали о способах разнообразить традиционный секс

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Понятно, что с возрастом организм человека значительно, хоть и постепенно, не сразу, но меняется. Эти изменения затрагивают самые разные аспекты, в том числе и сексуальную сферу жизни немолодых людей.
О том, как справиться с возникшими трудностями, как сохранить полноценность и новизну интимных отношений с супругой и ли супругом, как продолжать получать удовольствие от взаимной близости, в разговоре с изданием «Лента.ру» рассказала врач-сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets Милана Соколова.
Она также подчеркнула, что с годами сексуальная жизнь нередко становится более насыщенной с точки зрения эмоциональной близости. У пар, проживших вместе многие долгое время, есть глубокое взаимопонимание, которое помогает им адаптироваться к изменениям в интимной сфере.
Также возраст открывает новые горизонты в понимании и переживании сексуальности, считает Соколова. По ее словам, многие пожилые люди находят удовольствие в более медленном, осознанном подходе к сексу: акцент смещается с достижения оргазма любой ценой на наслаждение самим процессом близости. Таким образом, с возрастом секс становится менее частым, но зато более желанным и даже более ярким, заключила врач.
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«Важно понимать, что снижение полового влечения или другие изменения не приговор, и в пожилом возрасте можно наслаждаться сексом, если адаптироваться к новым реалиям. Например, смазка может решить проблему вагинальной сухости, а регулярная физическая активность поможет поддерживать либидо у мужчин», — говорит специалистка.
Она также подчеркнула, что с годами сексуальная жизнь нередко становится более насыщенной с точки зрения эмоциональной близости. У пар, проживших вместе многие долгое время, есть глубокое взаимопонимание, которое помогает им адаптироваться к изменениям в интимной сфере.
Также возраст открывает новые горизонты в понимании и переживании сексуальности, считает Соколова. По ее словам, многие пожилые люди находят удовольствие в более медленном, осознанном подходе к сексу: акцент смещается с достижения оргазма любой ценой на наслаждение самим процессом близости. Таким образом, с возрастом секс становится менее частым, но зато более желанным и даже более ярким, заключила врач.
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Александр Бойцов