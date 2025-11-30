Достижения.рф

Глава Совфеда Матвиенко обратилась к россиянкам в День матери

Матвиенко в День матери отметила важнейшую роль женщины в развитии общества
Фото: Istock/evgenyatamanenko

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиянок с Днём матери. Её слова приводит пресс-служба верхней палаты парламента.



Матвиенко подчеркнула важнейшую роль женщин в развитии общества.

«Мама — самое первое слово, которое произносит ребёнок. Для каждого человека нет никого дороже матери. С ней неразрывно связаны наши особые чувства, трогательные воспоминания, её образ воплощает нежность и заботу», — сказано в тексте.
Дипломат считает, что по-настоящему счастлив тот человек, который может в трудную минуту обратиться за советом и поддержкой к матери. По её мнению, именно материнская мудрость и душевная щедрость воодушевляют людей в любом возрасте. В конце обращения Матвиенко пожелала всем матерям тепла и гармонии в их домах.
Ольга Щелокова

