Глава Совфеда Матвиенко обратилась к россиянкам в День матери
Матвиенко в День матери отметила важнейшую роль женщины в развитии общества
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиянок с Днём матери. Её слова приводит пресс-служба верхней палаты парламента.
Матвиенко подчеркнула важнейшую роль женщин в развитии общества.
«Мама — самое первое слово, которое произносит ребёнок. Для каждого человека нет никого дороже матери. С ней неразрывно связаны наши особые чувства, трогательные воспоминания, её образ воплощает нежность и заботу», — сказано в тексте.Дипломат считает, что по-настоящему счастлив тот человек, который может в трудную минуту обратиться за советом и поддержкой к матери. По её мнению, именно материнская мудрость и душевная щедрость воодушевляют людей в любом возрасте. В конце обращения Матвиенко пожелала всем матерям тепла и гармонии в их домах.