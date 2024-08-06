«Раздражающее действие»: Врач рассказала, как часто можно есть окрошку

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Окрошка — любимое многими летнее холодное блюдо. Как может быть лето и без окрошки? Некоторые практически три месяца едят только ее, желая сбросить вес или просто чувствовать легкость в жаркую погоду.
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что переедать окрошку не стоит, потому что это не совсем полноценное блюдо.
Она добавила, что некоторые ингредиенты в окрошке могут оказать раздражающее действие на организм, поэтому с ними лучше не перебарщивать.
По ее словам, очень важно качество продуктов в окрошке: квас натурального брожения, свежий кефир, курица, телятина или постная говядина вместо колбасы.
Однако Соломатина уверена, что во всем нужно знать меру, потому что никогда не знаешь, как организм отреагирует на переедание даже, казалось бы, самого полезного продукта.
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«Окрошка — низкокалорийное блюдо, но не совсем полноценное. Там много чего не хватает, в частности полезных жиров», — сказала эксперт.
Она добавила, что некоторые ингредиенты в окрошке могут оказать раздражающее действие на организм, поэтому с ними лучше не перебарщивать.
«В охотку с нормальным здоровьем полезно есть много окрошки, но раздражающее действие может оказать лук и редис», — объяснила диетолог.
По ее словам, очень важно качество продуктов в окрошке: квас натурального брожения, свежий кефир, курица, телятина или постная говядина вместо колбасы.
Однако Соломатина уверена, что во всем нужно знать меру, потому что никогда не знаешь, как организм отреагирует на переедание даже, казалось бы, самого полезного продукта.
«Ничего не нужно переедать, потому что у самых полезных продуктов есть свои пятна на солнце. Не стоит ничего есть сверх меры. Кто-то переест и сляжет с приступом, а другой помучается, и все пройдет», — заключила собеседница.
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Анастасия Бондарева