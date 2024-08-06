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«Раздражающее действие»: Врач рассказала, как часто можно есть окрошку

Врач Соломатина: редис и лук в окрошке оказывают раздражающее действие
06 августа 2024, 18:47
Фото: iStock/Angelika Mostova

Фото: iStock/Angelika Mostova

Окрошка — любимое многими летнее холодное блюдо. Как может быть лето и без окрошки? Некоторые практически три месяца едят только ее, желая сбросить вес или просто чувствовать легкость в жаркую погоду.
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что переедать окрошку не стоит, потому что это не совсем полноценное блюдо.

«Окрошка — низкокалорийное блюдо, но не совсем полноценное. Там много чего не хватает, в частности полезных жиров», — сказала эксперт.



Она добавила, что некоторые ингредиенты в окрошке могут оказать раздражающее действие на организм, поэтому с ними лучше не перебарщивать.

«В охотку с нормальным здоровьем полезно есть много окрошки, но раздражающее действие может оказать лук и редис», — объяснила диетолог.

По ее словам, очень важно качество продуктов в окрошке: квас натурального брожения, свежий кефир, курица, телятина или постная говядина вместо колбасы.

Однако Соломатина уверена, что во всем нужно знать меру, потому что никогда не знаешь, как организм отреагирует на переедание даже, казалось бы, самого полезного продукта.
«Ничего не нужно переедать, потому что у самых полезных продуктов есть свои пятна на солнце. Не стоит ничего есть сверх меры. Кто-то переест и сляжет с приступом, а другой помучается, и все пройдет», — заключила собеседница.

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Врач рассказала, как часто летом можно есть окрошку

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Диетолог Соломатина раскрыла, какие фрукты не рекомендованы людям после 50 лет
Диетолог Соломатина рекомендовала ограничить потребление манго после 50 лет
06 августа 2024, 18:07

Фото: iStock/Nattawat Jindamaneesirikul

Диетолог Елена Соломатина заявила, что из-за большого количества содержания глюкозы людям старше 50 лет лучше ограничить потребление таких фруктов, как виноград, манго, сладкие яблоки.
«После 50 лет многие люди имеют нечувствительность к глюкозе или сахарный диабет. Им лучше есть фрукты в ограниченных количествах. Например, виноград, манго, банан, сладкие яблоки», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» врач.

Также она рекомендовала не сочетать дыни и арбузы с солёной пищей, поскольку это способствует задержке жидкости в организме, что может привести к повышению артериального давления.

До этого россиянам напомнили о пользе капусты. Специалисты отмечают, что растение способно нормализовывать работу кишечника, защищать клетки от свободных радикалов и даже снижать риск развития рака. Как уточняет Общественная Служба Новостей, капуста полезна для здоровья глаз.

Ранее диетолог Кристина Войт заявляла, что подсолнечное масло является весьма полезным продуктом, поскольку содержит почти все витамины группы B и K.

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«Не только генетика»: Врач раскрыла, из-за чего у женщин выпадают волосы
Трихолог Кохас: многие процедуры для роста волос неэффективны
06 августа 2024, 14:13

Фото: iStock/manassanant pamai

Здоровые волосы — это то, о чем мечтают многие женщины. В попытке естественным образом «нарастить» и «уплотнить» волосы дамы тратят большие деньги на уходовые средства и программы, о которых где-то услышали или прочитали. Часто это не приносит никакой пользы, а иногда и вовсе вредит организму.
Врач-трихолог, основатель Евразийской Трихологической Ассоциации Ольга Кохас в беседе с «Радио1» заявила, что первым фактором, влияющий на скорость волос, является генетика, но ее нужно поддерживать.

«Если на генетику налагать свое бездействие, то далеко мы не уедем. У кого-то гены фазы роста 6 лет, у кого-то 8, а у самых длинноволосых красавиц, которым все завидуют, может быть 14 лет и даже 16», — сказал эксперт.

Она добавила, что фазу роста легче всего определить в детстве.

«Ребенок родился, растет, примерно в 6-8 лет у него начинают выпадать волосы. Родители в шоке, сходят с ума. Но это как раз момент, когда фаза роста прошла и начинается фаза выпадения, а дальше новые волосы растут», — объяснила специалист.

По ее словам, фаза роста может сокращаться и удлиняться в зависимости от влияющих факторов и ухода.

«Но бывает такое, что раньше волосы росли, а сейчас ниже плеч никак не растут. Фаза роста сокращается под воздействием внутренних причин: изменяется гормональный фон, нарушается кровообращение, присутствуют глобальные стрессовые ситуации или неврологические проблемы», — рассказала трихолог.

Ольга Кохас отметила, что также на рост волос влияет и правильный уход, которым многие женщины часто пренебрегают.

«Благоприятно при мытье делать массаж, использовать средства профилактики (например, ампулы) раз в полгода — они усиливают кровообращение. Когда человек проделывает курс примерно 2-3 месяца, замечается, что скорость волос усилилась. Однако женщины многое делают зря: те же масла никак не влияют на скорость волос», — уточнила специалист.

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В Подмосковье девушка сломала обе ноги при прыжке в реку
06 августа 2024, 13:53

Фото: iStock/Yusber Simbolon

23-летняя девушка неудачно прыгнула в реку с высокого берега и сломала пяточные кости в обеих ногах, операцию по восстановлению провели врачи Волоколамской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациентка поступила с жалобой на боль в ногах, из-за которой невозможно ходить. Рентген показал оскольчатые переломы обеих пяточных костей со смещением осколков. Девушке провели операцию: врачам пришлось собирать пострадавшие кости заново.

«Для восстановления костей был использован метод аутотрансплантации: когда донором костного блока становится сам пациент. Это значительно снижает риск отторжения тканей, такие импланты быстро приживаются и служат не меньше, чем натуральная, а не смонтированная кость», — рассказал заведующий отделением сочетанной травмы Василий Козлов.
Сейчас девушка чувствует себя хорошо, её уже выписали домой. Пациентке предстоит длительная реабилитация.

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#врачи
#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
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Летальный исход: Врач рассказал, как не заразиться лихорадкой Западного Нила от комара
Вирусолог Альтштейн: лихорадка Западного Нила может привести к летальному исходу
06 августа 2024, 13:12

Фото: istockphoto/nechaev-kon

Случаев заражения лихорадкой Западного Нила становится все больше: в Татарстане заражены 14 человек, в Астраханской области – двое, еще двое ждут окончательное лабораторное подтверждение. Вирусологи призывают россиян избегать комариных укусов, чтобы не попасть в группу риска. Но, кажется, в летнюю пору избежать комариных укусов не удается никому.
Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн в беседе с «Радио 1» заявил, что самое страшное в лихорадке Западного Нила только само название.

«Лихорадка Западного Нила — очень редкое заболевание. С точки зрения общественного здравоохранения оно большого значения не имеет», — сообщил эксперт.
Он добавил, что в подавляющем большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме.

«Относительно редко есть клинические проявления: высокая температура, боли в глазных яблоках и мышцах, воспаление лимфатических узлов. И примерно у 4% в среднем может быть летальный исход. Чаще всего это связано с тем, что у человека возникает воспаление мозга, мозговых оболочек», — объяснил специалист.

По словам Анатолия Альтштейна, лихорадкой Западного Нила заражаются птицы и грызуны, через которых заражаются насекомые и передают это человеку.

«Главное средство профилактики — борьба с комарами, осушение болотистых мест. Нужно следить за тем, чтобы комары на садовых площадках, где есть водоемы, не плодились. Еще применять репелленты, которые отпугивают комаров. Но, к сожалению, эти меры не имеют большого эффекта. Где вы найдете человека, которого не кусали комары?» — поделился собеседник.

Профессор уверен, что переживать из-за этого заболевания не стоит и «можно жить спокойно». Об этом должны думать работники эпидемиологической службы, завершил эксперт.

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Подмосковные врачи помогли стать матерью женщине с «болезнью отсутствия пульса»
06 августа 2024, 12:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

29-летней женщине с редкой и опасной патологией артерий помогли выносить и родить здорового ребёнка врачи МОНИИАГ им. академика В.И. Краснопольского, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Женщина, находившаяся на седьмой неделе беременности, поступила в клинику с диагнозом «артериит Такаясу». Эта патология известна также как «болезнь отсутствия пульса». При таком заболевании аорта, её ветви и лёгочные артерии воспаляются, сужаются и закупориваются, из-за чего нарушается кровоток. Сужение сосудов пациентки составляло 90%, такое состояние представляла угрозу для её жизни. Кроме того, ранее у молодой женщины был инфаркт головного мозга и потеря двух беременностей», — говорится в сообщении.
Пациенткой занялась целая бригада врачей, в которую вошли кардиологи, неонатологи, анестезиологи, ревматологи и акушеры. Благодаря грамотной терапии медикам удалось довести беременность до 40-й недели. В результате пациентка родила здорового мальчика.

Сейчас мать и сын чувствуют себя хорошо, их выписали домой.

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#медицина
#здравоохранение
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#беременность
#болезнь
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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В подмосковной деревне Поповская построят ФАП
06 августа 2024, 10:50

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фельдшерско-акушерский построят в деревне Поповская городского округа Егорьевск, проект получил одобрение Архитектурной комиссии Градостроительного совета Подмосковья, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«По проекту общая площадь ФАПа составит 200 квадратных метров, здание построят рядом с автобусной остановкой «Поповская-1». В ФАПе будет расположен кабинет для приёма пациентов, смотровая, кабинет вакцинации взрослых и детей, процедурный кабинет, двухместная палата для более продолжительного пребывания пациентов, а также стерилизационная комната, помещение для персонала и ряд других помещений», — говорится в сообщении.
Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

Построить фельдшерско-акушерский пункт в Поповской должны уже в этом году.

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В Подмосковье у матерей с ВИЧ с начала года родилось 238 здоровых детей
06 августа 2024, 10:15

Фото: пресс-служба Минздрава МО

238 здоровых младенцев родили женщины с ВИЧ-положительным статусом в Московской области с начала текущего года, оградить ребёнка от передачи вируса помогает специальная терапия, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Если у женщины положительный ВИЧ-статус, но при этом она выполняет все рекомендации специалистов нашего центра и принимает терапию, риск передачи вируса от матери к ребенку составляет менее одного процента», — объяснил главный врач регионального Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Пронин.
В областном Минздраве подчеркнули, что будущим родителям при планировании беременности крайне важно заранее пройти проверку на ВИЧ, так как при профилактике передачи вируса ребёнку важнее всего первый этап — приём прием антиретровирусной терапии во время беременности.

Пройти обследование на ВИЧ жители Московской области могут в своей поликлинике, а также в кабинетах анонимного тестирования и консультирования и Центре СПИД. Подробная информация о тестировании, терапии и пр. опубликована на официальном сайте Центра.

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#новорождённые
#минздрав мо
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Диетолог Войт объяснила пользу подсолнечного масла
05 августа 2024, 22:24

Фото: iStock/amixstudio

Диетолог Кристина Войт заявила, что подсолнечное масло является весьма полезным продуктом, поскольку содержит почти все витамины группы B и K.
«Большая концентрация омега-6 ненасыщенные жирных кислот, витамины группы В, высокое содержание витамина Е, а также основные необходимые макро- и микроэлементы: калий, кальций, магний, цинк, селен, железо. В подсолнечном масле также содержится около 5,0 мкг витамина K, он нужен для работы почек и обмена веществ в мышцах и соединительной ткани», — пояснила в беседе с NEWS.ru Войт.

Ранее кардиолог Асият Хачирова заявляла, что одной из самых опасных систем питания является сыроедение, которое может привести к смерти.

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#масло
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Аналитик Першиков раскрыл дальнейшую судьбу криптовалют
Аналитик Першиков спрогнозировал падение криптовалют
05 августа 2024, 21:38

Фото: iStock/dulezidar

Аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков заявил, что ожидается их дальнейшее падение в ближайшее время.
Он отметил, что курс биткоина с $52 тыс. имеет все шансы снизиться до $45-47 тыс.

Причиной такому процессу, по его словам, служат рост объёма продаж крупными участниками рынка и распределение значительных средств среди кредиторов биржи Mt.Gox.

«Снижение нельзя назвать неожиданным, и условия для него формировались пару предыдущих месяцев», — пояснил в беседе с Газета.ру Першиков.

Ранее стало известно о том, что курс биткоина сегодня утром, 5 августа, снизился за сутки на 18% — до $50 тысяч долларов, что стало самым резким падением криптовалюты с 2021 года, а также самым низким значением BTC с января 2024.

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