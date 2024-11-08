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«Пусковой механизм»: нарколог Холдин раскрыл связь между алкоголем и шизофренией

Фото: istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz

Фото: istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz

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Алкоголизм нередко сочетается с психическими заболеваниями, утяжеляя состояние пациентов, при этом есть вероятность, что именно спиртное провоцирует развитие душевных недугов. Об этом рассказал главный нештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Согласно научным данным, алкоголизм, возникновение шизофрении и других психических заболеваний имеет генетическую предрасположенность. Существуют теории о том, что алкоголизм и наркотики являются «пусковым механизмом» в развитии шизофрении и других психических заболеваний», — сказал Виталий Холдин.
Он также рассказал, что среди людей с алкоголизмом шизофрения встречается в разы чаще, чем в среднем у населения, а наибольший процент заболевания шизофренией отмечается у наркозависимых.



Холдин добавил, что употребление алкоголя изменяет течение шизофрении и различных неврозов, делает его тяжелее, а лечение становится гораздо более сложным.

Нарколог отметил, что выявленная взаимосвязь между спиртным и психическими заболеваниями показывает, насколько важно исключить из жизни алкоголь, в том числе и для того, чтобы потенциально возможные болезни не стали реальными.

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#алкоголь
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#болезнь
У жительницы Подмосковья раковая опухоль «съела» два пальца на руке
08 ноября 2024, 11:30

Фото: пресс-служба Минздрава МО

83-летняя женщина с гигантской опухолью на кисти левой руки поступила в Московский областной онкологический диспансер, новообразование пришлось удалить вместе с двумя пальцами, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Женщина рассказала, что заметила опухоль два года назад, однако к врачу обратилась только тогда, когда поражение распространилось на всю кисть и стало мешать в повседневной жизни. Обследование показало, что опухоль является саркомой.

«Опухоль занимала всю область второго и третьего пальцев. Они были поглощены ею, поэтому спасти их было невозможно. В ходе операции мы удалили два пальца вместе с опухолью, чтобы предотвратить метастазирование. Благодаря использованию новейшего оборудования и современных стандартов лечения нам удалось сохранить двигательную функцию кисти», — рассказал врач-онколог отделения №6 регионального онкодиспансера Олег Гузюк.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Операция прошла успешно, осложнения в послеоперационный период также не возникли. Пациентку уже выписали домой.

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#минздрав мо
#опухоль
#рак
#онкология
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#московская область
#подмосковье
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Орехово-зуевские врачи удалили пациенту две кисты с 400 миллилитрами жидкости
07 ноября 2024, 21:56

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Орехово-Зуевской больницы избавили пациента от 400 миллилитров жидкости в области паха. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмное отделение поступил 70-летний мужчина с сильно увеличенной мошонкой и жалобами на дискомфорт. Диагностика выявила у него две крупные кисты придатка яичка по 8-9 см каждая.

Такое заболевание представляет собой доброкачественное кистозное новообразование. При своевременном лечении оно не опасно для жизни и репродуктивной функции.
«Особенностью этого случая было наличие нескольких крупных кист в мошонке. Обычно они меньше. Во время операции мы убрали оба образования, не повредив тонкую оболочку кисты. Это гарантирует отсутствие повторения заболевания у пациента», – рассказал врач-уролог-андролог Никита Наумов.
Он добавил, что врачи использовали специальный операционный микроскоп и современный синтетический рассасывающийся шовный материал.

Через несколько дней пациента выписали домой под амбулаторное наблюдение врачей поликлиники. Он вернулся к обычной жизни и говорит, что уже ждёт пляжного сезона.

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#московская область
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Россиянам раскрыли, как проще отказаться от сладкого
Диетолог Журавлева: От сладкого можно отказаться с помощью стевии и мёда
07 ноября 2024, 20:08

Фото: iStock/Alter_photo

Диетолог Полина Журавлева заявила, что ограничить потребление сахара полезно для здоровья, а сделать это проще можно, заменив его на полезные альтернативы, такие, как стевия, эритриол, мёд и кленовый сироп.
«Высокое потребление сахара связано с рисками для здоровья, такими, как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ухудшение состояния кожи и снижение уровня энергии. Как и с любой зависимостью, осознание этих рисков — первый шаг на пути к здоровым изменениям, а следующим этапом может стать замена сахара более полезными альтернативами», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

А врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Сергей Морозов назвал способы не переедать, среди которых обозначил употребление стакана воды до приема пищи, кето-диету, осознанное питание, начало приёма пищи именно с зелёных овощей, добавки хрома для снижения чувства голода.

«Некоторые ароматы, например, мята или лаванда, могут играть роль в контроле аппетита и снижении чувства голода. И следите за цветом посуды: контраст между цветом тарелки и едой может влиять на количество потребляемой пищи. Выбирайте тарелки более темных оттенков для того, чтобы снизить шансы переедания», – добавил в беседе с Газета.ру Морозов.

Ранее врач-нутрициолог Екатерина Гузман заявила, что мясные наваристые супы негативно влияют на работу организма.

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#диетолог
#питание
#заболевания
#ожирение
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Сомнолог Золотарева объяснила вред алкоголя для сна
07 ноября 2024, 19:54

Фото: iStock/Motortion

Сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Наталия Золотарева заявила, что алкоголь, а также иные стимуляторы, не улучшают сон, а наоборот – ухудшают.
По её словам, алкоголь снижает качество сна и увеличивает количество пробуждений.

«Алкоголь может вызывать сонливость и облегчать засыпание за счёт снижения активности нервных клеток. Но, несмотря на этот эффект, он ухудшает общее качество отдыха. Алкоголь сокращает фазу быстрого сна, вызывает прерывистость во второй половине ночи и частые пробуждения. Он может привести к проблемам с дыханием, таким как апноэ, из-за расслабления мышц горла», — пояснила в беседе с Газета.ру Золотарева.

А член правления Межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов, в свою очередь, обозначил вред, который может нанести постоянное использование берушей для сна.

«Из вредности можно выделить, во-первых, постоянное давление на кожу, если беруши подобраны неправильно. Это может приводить к раздражениям, болезненным ощущениям, образованию корок. Во-вторых, беруши нарушают эвакуацию серы из слухового прохода и могут способствовать образованию серной пробки, особенно если нарушена гигиена слухового прохода», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Кудинов.

Ранее врач-сомнолог, доктор медицинский наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов в беседе с «Радио 1» сообщил, что нарушение сна может быть связано с сезонным эффективным расстройством или сезонной депрессией.

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#сон
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Съезд терапевтов Московской области собрал в МОНИКИ врачей из 14 стран
07 ноября 2024, 19:28

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

VIII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области стартовал в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Ф. Владимирского. В этом году он проходит под девизом «Достижения медицинской науки – в практику».
«В этом году собрали представителей разных направлений медицины из 14 стран. Мы выносим на обсуждение методики, которые помогают уменьшить смертность населения, продлить пациенту жизнь. На съезде работают 18 секций по кардиологии, пульмонологии, эндокринологии, ревматологии, гематологии, неврологии и даже диагностике туберкулёза. Обсуждаем юридические и психологические вопросы, интересующие наших докторов», – сказала доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии МОНИКИ, главный внештатный терапевт Московской области Наталья Санина.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В съезде участвуют врачи-терапевты, кардиологи, пульмонологи, фтизиатры, гастроэнтерологи, гематологи, эндокринологи, врачи общей практики, отоларингологи, стоматологи, гинекологи, инфекционисты, врачи скорой помощи, доктора из Австрии, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Италии, Испании, Казахстана, Китая, Турции, Узбекистана и Чехии.
«Это площадка для интересных дискуссий и продуктивного обмена опытом, дающая импульс специалистам к созданию новых успешных проектов. Надеюсь, что темы, которые сегодня и завтра будут обсуждаться, станут основой для укрепления и инновационного развития системы здравоохранения не только Московской области, но и всей нашей страны», – сказал замдиректора департамента медицинского образования и кадровой политики здравоохранения Минздрава России Алексей Ан.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Отдельный блок форума посвятили достижениям в эндокринологии. Участники обсуждали реализацию в Московской области федеральной программы «Борьба с сахарным диабетом», новые подходы к лечению заболевания, особенности лечения пожилых пациентов. Особое внимание уделили важности диспанцеризации, в частности для людей с хроническими неинфекционными заболеваниями.

Также участников форума ждал мастер-класс на тему «Цифровые технологии в профилактике развития сердечно-сосудистых осложнений», который провела замдиректора по образовательной деятельности, декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ Татьяна Чернявская.
«Цифровая медицина сегодня становится лейтмотивом взаимодействия врачей и пациентов. Современные возможности позволяют беречь время и обеспечивать контроль над заболеваниями. В МОНИКИ работают лучшие эксперты в своих направлениях. Их мнения и рекомендации сегодня доступны как жителям Подмосковья, так и нашим коллегам со всей Московской области», – отметила Чернявская.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На секции «Неврология» специалистам рассказали об эффективности терапии у пациентов, страдающих эпилептическими приступами, организации медпомощи людям с патологией нервной системы. Рассмотрели случаи хронической ишемии головного мозга и когнитивных нарушений.

Кроме того, на форуме обсудили эффективность применения пробиотиков в гастроэнтерологии. Участников секции стоматологии, знакомили с цифровыми технологиями в имплантации зубов, методами реконструктивной хирургии, инновационными технологиями в ортодонтии, рассказали о бесплатном зубопротезировании в Московской области.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Также в рамках Съезда обсудили инновационные подходы к диагностике и лечению сердечно-сосудистой патологии.

Съезд проходит в рамках губернаторской программы «Здоровье Подмосковья». Организаторами выступают Ассоциация врачей-терапевтов и специалистов смежных специальностей, Минздрав Московской области и МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

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#минздрав мо
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В детсадах Реутова проводят осмотры по выявлению вируса Коксаки
07 ноября 2024, 17:46

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Плановые осмотры воспитанников детских садов проводят медики в городском округе Реутов, случаев выявления вируса Коксаки не было, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В свете информации об участившихся случаях выявления вируса Коксаки в Московской области многие родители особенно интересуются вопросом эпидемиологической безопасности. В детсадах округа Реутов проводятся осмотры воспитанников, на данный момент с заболеваниями кишечными инфекциями не выявлено детей», — говорится в сообщении.
Отмечается, также, что пока ни в одном дошкольном и учебном заведении округа не введён карантин по ОРВИ: такой карантин вводится, кода число заболевших составляет не менее 20%.

Ранее врач Ольга Уланкина заявила, что вирус Коксаки чаще всего попадает в Россию через людей, возвращающихся из путешествий с заграничных курортов.

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Цифровая медицина как лейтмотив: Современные технологии обсуждаются на VIII съезде терапевтов
07 ноября 2024, 17:30

Фото: Радио 1

VIII съезд терапевтов Московской области «Медицинская наука — в практику» проходит 7-8 ноября в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Тематика охватывает вопросы диагностики и терапии самого широкого круга заболеваний.
Заместитель директора департамента медицинского образования и кадровой политики здравоохранения Минздрава РФ Алексей Ан поздравил участников съезда с началом мероприятий и пожелал удачи.

«Современные тенденции в области трансформации здравоохранения, развития высокотехнологичной медицины, активное внедрение технологий искусственного интеллекта предъявляют новые требования к системе образования для здравоохранения, и мы активно ее трансформируем. Стратегическим приоритетом государства, особенно в сегодняшних реалиях, является в том числе поддержка специалистов. Ведь технологический суверенитет во многом базируется на подготовке и поддержке специалистов, их новаторском подходе, живом и гибком уме, смелых и ярких идеях, а также новых решениях, внедряемых в том числе и в здравоохранение. Подготовка и поддержка специалистов – это поддержка будущего России», — сказал он.

Фото: Радио 1

Заместитель директора по образовательной деятельности, декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. Владимирского Татьяна Чернявская рассказала в беседе с корреспондентом «Радио 1» о важности современных технологий в медицине Российской Федерации.

«Я рассказывала про современные тенденции, которые есть сегодня в здравоохранении. И по следам тех российских и мировых конгрессов, которые прошли и которые еще будут, можно сказать, что цифровая медицина сегодня становится лейтмотивом всего взаимодействия сферы врачей и пациентов. Поэтому то, какие современные возможности есть и для наших пациентов, и для врачей, которые являются, с одной стороны, эффективными технологиями, позволяющими контролировать заболевания, а с другой стороны, ресурсосберегательными технологиями, которые берегут время, возможности и силы врачей, обеспечивая при этом высокий контроль над заболеваниями, а, следовательно, продолжительностью жизни и качеством жизни пациентов, очень важно», — сообщила она.

По ее словам, телемедицина в Подмосковье очень развита и применяется во всех уголках области.

«Действительно, институт обеспечивал дистанционное консультирование и для пациентов, которые болели, и для пациентов, которые уже переболели и были выписаны, и для врачей. Поэтому исследования, которые мы тогда проводили, в том числе об эффективности телемедицины, показало, что можно повлиять на смертность, обеспечивая своевременную консультацию пациента. То, что влияет на смертность, является универсальным средством, и только так должны делать все остальные врачи. Поэтому, да, действительно, мы показали, что такая возможность есть. Сегодня в институте сохраняется возможность дистанционного консультирования. Мы консультируем врачей отдаленных регионов относительно тяжелых пациентов. Мы консультируем и пациентов в том числе», — поделилась Татьяна Чернявская.

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Академик Асмолов предложил создать в Подмосковье систему борьбы с выгоранием врачей
Академик Асмолов назвал основной способ борьбы с выгоранием врачей
07 ноября 2024, 16:31

Фото: iStock /pondsaksit

Ключевой способ преодоления выгорания врачей – мотивация к работе.
Такое мнение высказал корреспонденту «Радио 1» психолог, академик Российской академии образования, заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов. Доклад на эту тему он представил на VIII съезде терапевтов Московской области, который открылся в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.
«Если врач чувствует, что его не понимают, не любят, что он оказался за пределами внимания и социальной поддержки, начинается выгорание. А выгорание врача – это не просто его личная болезнь. Это цепная реакция, которая приводит к увеличению числа больных в Московской области. Поэтому я и акцентировал на этом внимание», – пояснил учёный.
По мнению Асмолова, в Подмосковье необходимо создать мощную психологическую систему поддержки любых врачей.
«Это увеличит в регионе здоровый дух, поможет Московской области ещё более уверенно смотреть в будущее. Кстати, для меня невероятно важно, что нынешний съезд проходит в МОНИКИ как одном из самых ценных центров Московской области. Здесь создана среда уникального общения между врачами, и эта среда целительна для них. Она помогает лучше видеть друг друга, лучше видеть мир и ещё больше влюбляться в свою профессию», – заключил собеседник «Радио 1».
VIII съезд терапевтов Московской области «Медицинская наука – в практику» проходит 7-8 ноября в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. В нём участвуют не только подмосковные врачи, но и работники здравоохранения из 15 стран ближайшего и дальнего зарубежья. Тематика форума охватывает вопросы диагностики и терапии самого широкого круга заболеваний.

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#минздрав мо
#здравоохранение
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#подмосковье
#московская область
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«Вместе мы все сможем»: Какие вопросы обсуждаются на VIII съезде терапевтов Подмосковья
07 ноября 2024, 16:30

Фото: пресс-служба МОНИКИ им. Владимирского

Масштабный VIII съезд терапевтов Московской области «Медицинская наука — в практику» проводится в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.
Профессор кафедры терапии, главный терапевт Московской области Наталья Санина рассказала корреспонденту «Радио 1», что съезд терапевтов — это мощное традиционное мероприятие, собирающее огромное количество медиков для того, чтобы обменяться информацией о новых методах лечения, сложностях, уникальных технологиях и так далее.

«От съезда к съезду мы убеждаемся в том, что выносить на обсуждение какие-либо тематики нужно и важно, потому что это уменьшает смертность населения Российской Федерации. Те темы, которые говорят о том, что сегодня придуманы какие-то необыкновенные ходы, делающие диагноз более достоверным, реально помогают пациенту продлить жизнь», — поделилась она.

Фото: Наталья Санина, Дмитрий Батурин (Радио 1)

Главный терапевт Московской области подчеркнула, что на съезде 18 секций, которые посвящены разным вопросам терапии: кардиология, пульмонология, эндокринология, ревматология, гематология, неврология, дерматология и другим.

«Но еще есть важные вопросы для нашего населения: диагностика туберкулеза, педагогика, юридические аспекты профессии, психология (например, как помогать доктору со сложной депрессией). Поэтому вот это разнообразие секций позволяет доктору, приехав на съезд, выбрать ту тематику, которую он, может быть, меньше знает, или ту, которая его наиболее интересует. Такое мероприятие позволяет собрать силы тех профессоров, которые считаются мэтрами, очень серьезно, глубоко знающие свои темы», — сообщила врач.
Фото: Радио 1

По ее словам, в съезде участвуют врачи не только Российской Федерации, но и зарубежные гости из 15 стран, которые делятся своим опытом и получают полезную информацию от наших специалистов.

«Также на съезде очень важно обсудить вопросы заработной платы и защиты врачей. Это все обсуждается очень остро, в дискуссионном плане. Когда проводится форум, он должно иметь свою резолюцию, а резолюция должна быть очень разумной. Дальше следуют предложения для Минздрава, для руководства Московской области по профилактике, по оплате ОМС, по возможным каким-то поддержке наших докторов. Но нужно сказать, что в нашей области поддержка доктора беспрецедентна. Мне кажется, очень целесообразно, когда мы все вместе. Вот вместе мы действительно все можем», — заключила Наталья Санина.

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