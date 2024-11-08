«Пусковой механизм»: нарколог Холдин раскрыл связь между алкоголем и шизофренией

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Алкоголизм нередко сочетается с психическими заболеваниями, утяжеляя состояние пациентов, при этом есть вероятность, что именно спиртное провоцирует развитие душевных недугов. Об этом рассказал главный нештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Согласно научным данным, алкоголизм, возникновение шизофрении и других психических заболеваний имеет генетическую предрасположенность. Существуют теории о том, что алкоголизм и наркотики являются «пусковым механизмом» в развитии шизофрении и других психических заболеваний», — сказал Виталий Холдин.Он также рассказал, что среди людей с алкоголизмом шизофрения встречается в разы чаще, чем в среднем у населения, а наибольший процент заболевания шизофренией отмечается у наркозависимых.
Холдин добавил, что употребление алкоголя изменяет течение шизофрении и различных неврозов, делает его тяжелее, а лечение становится гораздо более сложным.
Нарколог отметил, что выявленная взаимосвязь между спиртным и психическими заболеваниями показывает, насколько важно исключить из жизни алкоголь, в том числе и для того, чтобы потенциально возможные болезни не стали реальными.
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