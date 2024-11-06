Названо наиболее опасное время суток для гипертоников

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Терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что утро является наиболее опасным временем суток для гипертоников из-за нагрузки на сердце.
«Для гипертоников утренние часы являются наиболее опасным временем суток из-за естественного подъёма давления и повышенной нагрузки на сердце и сосуды. Это время связано с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, особенно если давление плохо контролируется. Подбор правильного лечения, корректировка режима дня и образа жизни позволяют снизить риски и лучше контролировать состояние», — пояснила в беседе с NEWS.ru Тен.
Ранее эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Елена Островская заявила, что в осенний рацион стоит включить клюкву, инжир и хурму.
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