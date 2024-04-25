Инфекционист Малышев рассказал, стоит ли бояться бактерий-мутантов с МКС

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На Международной космической станции (МКС) бактерии мутировали в условиях космоса в неизвестные формы, устойчивые к земным лекарствам. Они быстро размножаются и не боятся антибиотиков.
Космонавты обнаружили мутировавших бактерий в спортивной и туалетной зоне станции. Новые неизвестные формы пугают всех находящихся на МКС.
Однако инфекционист Николай Малышев в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что эти супербактерии-мутанты никакой опасности для людей не представляют.
Врач подчеркнул, что пандемии от этих бактерий точно не будет, поскольку они живут в определённых условиях. В данном случае – в ограниченном пространстве на МКС. Когда космонавты вернутся на Землю, их тщательно обработают, и все бактерии погибнут.
По словам Малышева, скорее всего, речь идёт о простых стафилококках и стрептококках, которые обитают в кишечнике, желудке и на коже человека. Однако из-за особых условий на космической станции они мутировали. В первую очередь, это произошло из-за сильной солнечной радиации, которой на Земле нет из-за наличия атмосферы.
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Однако инфекционист Николай Малышев в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что эти супербактерии-мутанты никакой опасности для людей не представляют.
Врач подчеркнул, что пандемии от этих бактерий точно не будет, поскольку они живут в определённых условиях. В данном случае – в ограниченном пространстве на МКС. Когда космонавты вернутся на Землю, их тщательно обработают, и все бактерии погибнут.
По словам Малышева, скорее всего, речь идёт о простых стафилококках и стрептококках, которые обитают в кишечнике, желудке и на коже человека. Однако из-за особых условий на космической станции они мутировали. В первую очередь, это произошло из-за сильной солнечной радиации, которой на Земле нет из-за наличия атмосферы.
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Анастасия Чинкова