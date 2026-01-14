Фитнес-тренер предупредил о вреде резкого начала занятий спортом после праздников

14 января 2026, 15:05

Фитнес-тренер Скрипник: тренировки после праздников должны быть облегченными

Фото: iStock/sakr60

Резкое начало занятий спортом после новогодних праздников может привести к серьезным последствиям для здоровья. Об этом предупредил спортивный физиолог, фитнес-тренер Никита Скрипник.





По его словам, начать заниматься спортом после перерыва стоит с легких вводных тренировок.





«Вводные тренировки представляют собой облегченный вариант обычных спортивных занятий, где нагрузка уменьшается примерно на 60–80%. Количество повторений сокращается, и используются упрощенные варианты сложных упражнений. Достаточно провести одну-две таких тренировки, чтобы мягко запустить механизмы адаптации организма после праздников», — пояснил Скрипник в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Согласно законам физиологии, за один день организм может набрать не более чем 150 граммов жировой ткани. То есть за новогодние праздники максимально можно было набрать до полутора килограммов жира. Все остальное — жидкость. Виной тому, как правило, соль, которая входит в состав всех праздничных блюд и соусов», — уточнила диетолог.