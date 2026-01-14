Фитнес-тренер предупредил о вреде резкого начала занятий спортом после праздников
Фитнес-тренер Скрипник: тренировки после праздников должны быть облегченными
Резкое начало занятий спортом после новогодних праздников может привести к серьезным последствиям для здоровья. Об этом предупредил спортивный физиолог, фитнес-тренер Никита Скрипник.
По его словам, начать заниматься спортом после перерыва стоит с легких вводных тренировок.
«Вводные тренировки представляют собой облегченный вариант обычных спортивных занятий, где нагрузка уменьшается примерно на 60–80%. Количество повторений сокращается, и используются упрощенные варианты сложных упражнений. Достаточно провести одну-две таких тренировки, чтобы мягко запустить механизмы адаптации организма после праздников», — пояснил Скрипник в разговоре с «Вечерней Москвой».
Он отметил, что вводные тренировки позволят телу и нервной системе адаптироваться к новым условиям.
Кроме того, тренер напомнил, что большинство людей на новогодних праздниках набирают пару килограммов лишнего веса, который увеличивает нагрузку на суставы и мышцы. Первые две облегченные тренировки станут безопасными и перспективными для дальнейшего тренировочного процесса, заключил эксперт.
Тем временем доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева уточнила в беседе с Общественной Службой Новостей, что набранный за каникулы лишний вес состоит из свежих жировых отложений и задержанной жидкости, поэтому сбросить его можно меньше чем за неделю.
«Согласно законам физиологии, за один день организм может набрать не более чем 150 граммов жировой ткани. То есть за новогодние праздники максимально можно было набрать до полутора килограммов жира. Все остальное — жидкость. Виной тому, как правило, соль, которая входит в состав всех праздничных блюд и соусов», — уточнила диетолог.
Чтобы быстро избавиться от лишних килограммов после праздников, она посоветовала сократить потребление соли, сахара и жирной пищи, вести активный образ жизни, пить больше воды или устроить разгрузочный день.